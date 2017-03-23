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Пресс-релизы

"Ростелеком" подключил по оптике "Ростовский колледж искусств"

Ростелеком подключил по оптике Ростовский колледж искусств

24 марта 2017, 14:20
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС

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«Ростелеком» подключил по оптике «Ростовский колледж искусств». Преподаватели и студенты получили доступ к высокоскоростному интернету и возможность пользоваться всем спектром услуг «Ростелекома».

Виталий Соловьев, директор по работе с государственным и корпоративным сегментами Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»:  «Ростелеком» многие годы предоставляет этому уникальному учебному заведению Ростова услуги телефонной связи. Сегодня, после завершения работ по строительству оптической линии, колледж получил доступ к высокоскоростному интернету. Сейчас мы уже ведем переговоры о подключении дополнительных сервисов, таких как Wi-Fi с авторизацией, что особенно важно, в случае открытия публичных зон доступа к интернету. А также видеонаблюдение, которое позволит обеспечить дополнительную безопасность».

«Ростелеком», подключая своих клиентов по оптоволокну, повышает надежность и качество связи, увеличивает пропускную способность канала и дает возможность максимально полно использовать современные сервисы. Оптические линии значительно расширяют возможности пользователей для дистанционного образования, развития бизнеса, досуга и общения.

«Ростовский колледж искусств» – одно из старейших, известных и любимых образовательных учреждений Ростова-на-Дону – насчитывает более чем вековую историю. Из его стен вышли многие всемирно известные музыканты и вокалисты. Именно в «Ростовском колледже искусств» впервые в России в 1974 году было открыто отделение эстрадно-джазовой музыки.

Компания: ПАО "Ростелеком"
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