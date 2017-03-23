Системный оператор реализует мероприятия по предотвращению неправильной работы устройств релейной защиты

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24 марта 2017, 10:26
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС
По итогам расследования причин аварии на Ростовской АЭС, произошедшей в ноябре 2014 года, Системный оператор инициировал проведение научно-исследовательской работы (НИР) с целью исследования функционирования устройств релейной защиты в переходных режимах, связанных с насыщением трансформаторов тока.
Необходимость проведения НИР по этой теме связана с тем, что одной из причин каскадного развития аварии с отделением Объединенной энергосистемы Юга на изолированную работу, стало излишнее действие устройств релейной защиты при возникновении трехфазного короткого замыкания на открытом распределительном устройстве 500 кВ Ростовской АЭС. Как показало расследование комиссии Ростехнадзора, к неправильной работе устройств релейной защиты привело насыщение трансформатора тока SAS 550 (производитель TRENCH, Германия) апериодической составляющей тока короткого замыкания и наличие остаточного намагничивания его сердечников.
Научно-исследовательская работа стала частью комплекса мероприятий по итогам расследования причин аварии на Ростовской АЭС, в котором принимали участие представители Системного оператора.
В рамках НИР, выполняемой ОАО «ВНИИР» по инициативе Системного оператора, запланированы функциональные испытания устройств релейной защиты различных производителей, применяемых в ЕЭС России, на программно-аппаратном комплексе моделирования энергосистем в реальном времени. Испытания будут проходить на цифровых моделях энергообъектов, где возможно появление длительно затухающей апериодической составляющей тока короткого замыкания и насыщение трансформаторов тока.
Результаты исследований позволят определить энергообъекты в составе ЕЭС России, на которых может произойти насыщение трансформаторов тока, а также совместно с разработчиками и производителями аппаратуры РЗА выработать технические решения по исключению неправильной работы устройств релейной защиты в этих условиях.
Взаимодействие с разработчиками и производителями РЗА уже началось. 15 марта 2017 года руководители Системного оператора провели совещание с производителями аппаратуры РЗА, применяемой в ЕЭС России в сетях 500 кВ и выше. В мероприятии приняли участие представители ООО НПП «ЭКРА», ООО «Релематика», ООО «Сименс», ООО «АББ Силовые и Автоматизированные Системы», ООО «ДжиИ Рус». В ходе совещания руководители Системного оператора представили изготовителям РЗА результаты расследования аварии и программу функциональных испытаний устройств релейной защиты в переходных процессах, связанных с насыщением трансформаторов тока. Производители аппаратуры РЗА отметили важность испытаний и подтвердили свое участие в них.