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Пресс-релизы

Специальный представитель Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики С.Шматко и Председатель Правления ПАО "ФСК ЕЭС" А.Муров посетили полигон сверхпроводящих технологий в АО "НТЦ ФСК ЕЭС"

Специальный представитель Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики С.Шматко и Председатель Правления ПАО ФСК ЕЭС А.Муров посетили полигон сверхпроводящих технологий в АО НТЦ ФСК ЕЭС

24 марта 2017, 17:37
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: НТЦ ФСК ЕЭС, СВЕРХПРОВОДНИК

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 21 марта 2017 года специальный представитель Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергей Шматко, Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров и заместитель генерального директора АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Тимофей Рябин посетили полигон сверхпроводящих технологий в Научно-техническом центре ФСК ЕЭС. На полигоне проводятся ресурсные испытания оборудования высокотемпературных сверхпроводимых кабельных линий постоянного тока и систем криобеспечения.

Гости отметили высокую научную новизну инженерных решений, представленных на полигоне, а также оценили значимость проводимых работ по изучению особенностей эксплуатации оборудования перед установкой на объекты. Данная технология имеет существенное значение при строительстве энергомостов и решении проблем энергоснабжения крупных мегаполисов.

Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров подтвердил необходимость строительства ВТСП кабельной линии мощностью 50 МВА с напряжением 20 кВ длинною 2500 м., соединяющей ПС Центральная и РП 9 в г. Санкт-Петербурге. Данный проект является наиболее крупным в мире по протяженности высокотемпературной сверхпроводимой кабельной линии постоянного тока.

Компания: АО "НТЦ ФСК ЕЭС"
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