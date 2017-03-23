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Отраслевые новости: Энергетика

Т Плюс повышает надежность энергообъектов в Марий Эл и Чувашии

Т Плюс повышает надежность энергообъектов в Марий Эл и Чувашии

24 марта 2017, 10:18
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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В филиале «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс продолжается ремонтная кампания 2017 года, направленная на подготовку основного и вспомогательного оборудования энергообъектов к предстоящему отопительному сезону.

В настоящее время большой объем ремонтных работ реализуется на самой мощной электростанции филиала – Чебоксарской ТЭЦ-2. В частности, с начала текущего месяца на теплоэлектроцентрали ведется капитальный ремонт турбогенератора ст.№1. В списке мероприятий для реализации – экспертиза промышленной безопасности технических устройств, капитальный ремонт генератора с контролем металла бандажных колец ротора. Также на Чебоксарской ТЭЦ-2 продолжается текущий ремонт котлоагрегата ст. № 1 и первой секции главного паропровода.

Параллельно с ремонтными работами на основном оборудовании выполняется плановый ремонт вспомогательного оборудования, трубопроводов и арматуры тепловой сети электростанции.

Напомним, ремонтная кампания 2017 года на энергообъектах филиала «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс стартовала в январе. На сегодняшний день завершен текущий ремонт котлоагрегата ст. № 2, а также продолжается капитальный ремонт турбогенератора ст.№1 на Новочебоксарской ТЭЦ-3.

Всего согласно годовому графику ремонта основного оборудования на энергообъектах филиала в 2017 году намечено отремонтировать 22 единицы основного генерирующего оборудования, в том числе 10 паровых турбин и 12 энергетических котлов.

Весь объем работ ремонтной программы, реализуемой филиалом «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс, направлен на повышение надежности работы теплоисточников и бесперебойное теплоснабжение потребителей компании.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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