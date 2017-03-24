В Год экологии филиал "Мариэнерго" установит около двух тысяч птицезащитных устройств

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
24 марта 2017, 15:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МАРИЭНЕРГО, ПТИЦЕЗАЩИТА
Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Мариэнерго в текущем году продолжает реализацию мероприятий, направленных на сохранение экологической безопасности Республики Марий Эл. Это - использование самонесущего изолированного провода при строительстве и реконструкции воздушных линий (ВЛ) электропередачи, постепенный вывод из эксплуатации маслонаполненного оборудования, утилизация отходов.
Одним из ключевых направлений в реализации экологической программы является защита птиц от поражения электрическим током. Особенно эта проблема актуальна на путях их миграций. Кроме того, на территории Марий Эл расположены два заповедника, где обитают редкие виды пернатых, нуждающиеся в особой защите.
Есть и еще одна специфическая проблема, связанная с интенсивным развитием агропромышленного сектора в республике. В окрестностях птичников и животноводческих комплексов сосредоточились большие стаи птиц, питающиеся отходами производства. Птицы, перелетая с места на место, периодически оказываются на ВЛ, попадают под высокое напряжение и погибают.
Все это приводит к отключению линий электропередачи, отвлекает персонал на дополнительные обходы и внеплановый ремонт ВЛ.
Наименее затратный способ решения этой проблемы – установка на воздушных линиях электропередачи и разъединителях 10 кВ птицезащитных устройств. В сетях «Мариэнерго» уже установлено более восьми тысяч подобных устройств. В планах на 2017 год – монтаж ещё около двух тысяч. Результат подобного системного подхода к проблеме очевиден – отключений в связи с гибелью птиц стало значительно меньше. В итоге, заботясь об экологической безопасности, марийские энергетики одновременно повышают надежность электроснабжения Республики.