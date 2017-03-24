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В Минэнерго обсудили ход подготовки выставки "Нефтегаз-2017" и ННФ

В Минэнерго обсудили ход подготовки выставки Нефтегаз-2017 и ННФ

24 марта 2017, 09:17
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: НЕФТЕГАЗ-2017

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В Министерстве энергетики РФ сегодня состоялось совещание по вопросам подготовки международной выставки "Нефтегаз-2017" и Национального нефтегазового форума-2017, которые пройдут в ЦВК "Экспоцентр" 17–20 апреля.

Выступивший на совещании заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов подчеркнул особую важность технологической базы, которая связана с дальнейшим развитием отрасли, и вопросов ее функционирования. "Процессы, которые происходят в отрасли, очень сложные, – сказал он. – Хотелось бы, чтобы они были в полной мере отражены на выставке и форуме. Кроме того, для министерства очень важно продемонстрировать на этих мероприятиях как идет процесс импортозамещения в нашей сфере".

Как сообщил заместитель генерального директора "Экспоцентра" Михаил Толкачев, площадь выставки "Нефтегаз-2017" составит 50 тысяч кв. м.  Ее участниками станут 500 ведущих  производителей и поставщиков нефтегазового оборудования, нефтегазодобывающих и  перерабатывающих предприятий, нефтесервисных и геологоразведочных компаний  из 25 стран. В этом году выставку поддерживают 30 спонсоров. 

Россию представят такие крупнейшие  представители отечественного ТЭК, как    ОАО "АК "Транснефть", ПАО "Татнефть", ОАО "Сургутнефтегаз", ООО "Газпром бурение",  ГК "Росатом", ООО "Уралмаш НГО Холдинг" и другие.

Об обширной деловой программе ННФ/"Нефтегаз-2017" рассказал директор автономной некоммерческой организации "Национальный нефтегазовый форум" Сергей Яценя. Он отметил, что основу программы составят технологические конференции и круглые столы. Так, первая сессия форума будет посвящена научно-технологическому развитию нефтегазовой отрасли, вторая сосредоточится на конкуренции нефтегазовых технологий, импортозамещении в ключевых отраслевых сегментах, локализации производств и экспортном потенциале ТЭК. Состоятся круглые столы по основным направлениям  генеральных схем  развития нефтегазовой отрасли, информационным и SMART технологиям в нефтегазовом секторе, развитию независимого предпринимательства в российском ТЭК и другим важным темам.  Окончательный день приема докладов и презентаций на мероприятиях форума – 31 марта, сообщил Сергей Яценя.

От генерального информационного партнера ННФ и выставки "Нефтегаз-2017" – журнала "Нефтегазовая вертикаль" на совещании выступил его главный редактор  Андрей Мещерин.  Основная идея, считает он,  – объединить ресурсы и аудиторию, чтобы добиться максимального результата. 

Журнал становится площадкой для дискуссий по важнейшим отраслевым проблемам – развернута серия публикаций, посвященных  обсуждению будущей энергетической стратегии, генеральных схем развития нефтяной и газовой отраслей. Основная специализация журнала – отраслевая аналитика, публикация серьезных исследований, к подготовке которых привлекаются ведущие специалисты отрасли. Более 15 лет "Нефтегазовая вертикаль" готовит и публикует годовые обзоры по нефтегазовому сектору страны, сказал главный редактор.

В совещании также приняли участие генеральный директор АО "Экспоцентр" Сергей Беднов, вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль, вице-президент РСПП Сергей Мытенков,  генеральный директор "АссоНефть" Елена Корзун,  директор Союза организаций нефтегазовой отрасли "Российское газовое общество" Сергей Гуськов, представители Российского экспортного центра. На  мероприятии  присутствовали более 100 представителей ведущих компаний нефтегазовой отрасли.

Компания: Экспоцентр

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