В ТОР "Комсомольск" будет создан индустриальный парк

В городе Комсомольск-на-Амуре на земельном участке площадью 12,3 га будет создан индустриальный парк. О реализации проекта новый резидент ТОР "Комсомольск" - компания "Индустриальный парк "Парус" - подписал соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока.



В планах инвестора создать единый кластер со специализацией в направлении авиа- и судостроения, производства продукции для нефтедобычи и нефтепереработки, а также энергоэффективных устройств и оборудования. Объём инвестиций в проект составит 175 млн рублей.



На первом этапе реализации проекта в период с 2017 – 2018 гг. планируется строительство производственных цехов общей площадью около 5 тысяч кв. метров. В рамках второго этапа проекта до 2026 года, производственные цеха будут увеличены в 10 раз, их площадь составит 50 тысяч кв. м.



"Создание индустриального парка предполагает приток бизнес-проектов в Хабаровский край и обеспечение условий для размещения производств российских и международных компаний. Проект призван повысить конкурентоспособность производственных и логистических возможностей региона. Мы рассчитываем, что порядка 10 резидентов запустят свои производства на площадке до 2026 года", - говорит генеральный директор ООО "Индустриальный парк "Парус" Денис Грось.



Площадка индустриального парка "Парус" относится к типу "гринфилд". Для ТОР "Комсомольск" Корпорацией развития Дальнего Востока совместно с Правительством Хабаровского края предусмотрено создание объектов газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, внутриплощадочной ливневой канализации и электросетевой инфраструктуры.



Кроме того, для повышения транспортной доступности площадки в рамках регионального бюджета запланировано строительство автодороги от перекрестка Комсомольского шоссе - проспект Победы до улицы Пермской.



"Одна из ключевых задач, которую мы ставили перед собой при создании ТОР "Комсомольск" - создание на этой площадке высокотехнологичных производств. И мы уже видим, что процесс начался. В этом году работу в ТОР планируют начать несколько компаний, специализирующихся на производстве комплектующих для авиационной техники. Мы приложим все усилия для запуска новых предприятий. В первую очередь, за год мы должны выполнить обязательства государства – построить транспортную и энергетическую инфраструктуру для резидентов", - заявил Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.



Завершение работ по созданию инфраструктуры ТОР "Комсомольск" планируется в четвертом квартале 2017 года.



Глава Министерства по развитию Дальнего Востока Александр Галушка подчеркнул, что созданная для ТОР инфраструктура позволит решить и сопутствующие социальные вопросы ближайших населенных пунктов.



"Проект создания данной ТОР – особенный, сложносоставной. В ее формировании существует целый ряд нетривиальных задач. Процесс создания инфраструктуры ответственный и непростой. По каждому отдельному случаю Корпорация развития Дальнего Востока прорабатывает различные варианты. Важно, что та инфраструктура, которая создается, будет использоваться и резидентами ТОР, и решать сопутствующие социальные вопросы развития населенных пунктов, которые прилегают к ТОР", - резюмировал Александр Галушка.



Напомним, ТОР "Комсомольск" создан Постановлением Правительства Российской Федерации №628 от 25 июня 2015 года. В Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 19 заявок на получение статуса резидента ТОР "Комсомольск". Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет более 33 млрд рублей с перспективой создания более 3 тысяч рабочих мест. В настоящее время резидентами ТОР "Комсомольск" являются 9 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций 8,5 млрд рублей и перспективой создания 1,8 тысяч рабочих мест.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»