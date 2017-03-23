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Новости компаний

Запуск производства клеммных зажимов в Твери

Запуск производства клеммных зажимов в Твери

24 марта 2017, 17:01
Рубрика: Новости компаний
Метки: ФОРУМ ЭЛЕКТРО

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ФОРУМ ЭЛЕКТРО

ФОРУМ ЭЛЕКТРО

Компания ДКС полностью завершила первый этап проекта локализации производства клеммных зажимов в Твери.

На данный момент запущено производство следующих позиций:

Код Тип Наименование Комментарий
ZCBC02GR CBC.2 Проходной зажим, серый, 2,5 кв.мм. Клеммы Российского производства доступны со склада в Твери
ZCBI02 CBC.2 Проходной зажим, синий, 2,5 кв.мм. Клеммы Российского производства доступны со склада в Твери
ZCBC04GR CBC.4 Проходной зажим, серый, 4 кв. мм. Клеммы Российского производства доступны со склада в Твери
ZCBI04 CBC.4 Проходной зажим, синий, 4 кв. мм.  

Последующие этапы предусматривают существенное расширение ассортимента производимых в Твери клемм, а также выпуск новинок.

Компания: АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО"
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