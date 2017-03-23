Запуск производства клеммных зажимов в Твери

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
24 марта 2017, 17:01
Рубрика: Новости компаний
Метки: ФОРУМ ЭЛЕКТРО
Компания ДКС полностью завершила первый этап проекта локализации производства клеммных зажимов в Твери.
На данный момент запущено производство следующих позиций:
|Код
|Тип
|Наименование
|Комментарий
|ZCBC02GR
|CBC.2
|Проходной зажим, серый, 2,5 кв.мм.
|Клеммы Российского производства доступны со склада в Твери
|ZCBI02
|CBC.2
|Проходной зажим, синий, 2,5 кв.мм.
|Клеммы Российского производства доступны со склада в Твери
|ZCBC04GR
|CBC.4
|Проходной зажим, серый, 4 кв. мм.
|Клеммы Российского производства доступны со склада в Твери
|ZCBI04
|CBC.4
|Проходной зажим, синий, 4 кв. мм.
Последующие этапы предусматривают существенное расширение ассортимента производимых в Твери клемм, а также выпуск новинок.