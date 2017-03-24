 
Подписаться на новости
Новости компаний

АББ на IV ежегодном СПГ конгрессе 2017 в Москве

АББ на IV ежегодном СПГ конгрессе 2017 в Москве

28 марта 2017, 12:05
Рубрика: Новости компаний
Метки: АББ

Обсудить на форуме

155 просмотров

15 - 17 марта 2017 года в Москве состоялся IV ежегодный СПГ конгресс 2017. Компания АББ приняла участие в мероприятии.

В ходе мероприятия были представлены крупнотоннажные СПГ проекты России, такие как «Сахалин 2» и строительство 3-й технологической линии, реализация Дальневосточных, Арктических и Балтийских СПГ-проектов. Рассмотрены малотоннажные СПГ-проекты России: строительство СПГ-заводов в Карелии, Пермском крае, Астраханской и Псковской областях, проекты газификации в Вологодской и Кировской областях. Проведены дебаты лидеров индустрии.

Компанию АББ представлял Энвер Шульгин, вице-президент, руководитель подразделения «Электропривод и робототехника» компании АББ в России, Беларуси и Центральной Азии. Он представил презентацию на тему «Упреждающий сервис с использованием цифровых технологий». В начале выступления была дана информация о положении АББ на мировом рынке сжиженного газа, представлены инновационные решения и спектр сервисных услуг для этой отрасли. Подробно представлено оборудование АББ для производства СПГ. Но главный акцент выступления был сделан на управление оборудованием с помощью цифровых технологий, что необходимо для повышения надежности и эффективности, на сервисную поддержку, что гарантирует уменьшение времени простоя и рост производительности.

Компания: Компания АББ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!