АББ на IV ежегодном СПГ конгрессе 2017 в Москве

CABEX 2017
28 марта 2017, 12:05
Рубрика: Новости компаний
Метки: АББ
15 - 17 марта 2017 года в Москве состоялся IV ежегодный СПГ конгресс 2017. Компания АББ приняла участие в мероприятии.
В ходе мероприятия были представлены крупнотоннажные СПГ проекты России, такие как «Сахалин 2» и строительство 3-й технологической линии, реализация Дальневосточных, Арктических и Балтийских СПГ-проектов. Рассмотрены малотоннажные СПГ-проекты России: строительство СПГ-заводов в Карелии, Пермском крае, Астраханской и Псковской областях, проекты газификации в Вологодской и Кировской областях. Проведены дебаты лидеров индустрии.
Компанию АББ представлял Энвер Шульгин, вице-президент, руководитель подразделения «Электропривод и робототехника» компании АББ в России, Беларуси и Центральной Азии. Он представил презентацию на тему «Упреждающий сервис с использованием цифровых технологий». В начале выступления была дана информация о положении АББ на мировом рынке сжиженного газа, представлены инновационные решения и спектр сервисных услуг для этой отрасли. Подробно представлено оборудование АББ для производства СПГ. Но главный акцент выступления был сделан на управление оборудованием с помощью цифровых технологий, что необходимо для повышения надежности и эффективности, на сервисную поддержку, что гарантирует уменьшение времени простоя и рост производительности.