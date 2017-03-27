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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак принял участие во втором заседании министерского Мониторингового комитета по отслеживанию выполнения обязательств по скоординированному сокращению добычи нефти

Александр Новак принял участие во втором заседании министерского Мониторингового комитета по отслеживанию выполнения обязательств по скоординированному сокращению добычи нефти

28 марта 2017, 10:53
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Под сопредседательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и Министра нефти Кувейта Иссама  Аль-Марзука состоялось Второе заседание Министерского Мониторингового комитета (ММК) стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств по отслеживанию выполнения обязательств по скоординированному сокращению добычи нефти.

В мероприятии также приняли участие Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, Министр народной власти по вопросам нефти Венесуэлы Нельсон Мартинес, Министр нефти и газа Омана Мохаммед бин Хамад ар-Румхи, Министр нефти Ирака Абдель Карим Луэйби.

На заседании было объявлено, что в соответствии с отчетом Совместного технического комитета (СТК) за февраль 2017 года страны ОПЕК и не входящие в организацию государства продолжали придерживаться выполнения своих добровольных обязательств по сокращению добычи нефти.

ММК с удовлетворением отметил существенный прогресс в выполнении добровольно принятых на себя обязательств по сокращению добычи нефти и призвал всех участников добиться стопроцентного их выполнения. По состоянию на февраль 2017 года члены ОПЕК и не входящие в организацию страны добились уровня в 94 процентов от запланированного, что на 8 процентов больше, чем в январе 2017 года. Это свидетельствует о желании участников продолжить сотрудничество.

ММК отметил, что некоторые сезонные факторы, такие как сезонный спад спроса, ремонт нефтеперерабатывающих мощностей и повышение добычи странами, не входящими в ОПЕК, привели к некоторому росту запасов сырой нефти. В то же время отмечена ликвидация позиций финансовых игроков на рынке.

Тем не менее, окончание сезонных ремонтных работ в нефтепереработке, заметное замедление роста запасов в США, а также уменьшение количества плавучих нефтехранилищ окажут поддержку предпринятым позитивным усилиям по стабилизации рынка.

С учетом изложенного ММК рекомендовал Совместному техническому комитету и Секретариату ОПЕК пересмотреть условия нефтяного рынка и направить ММК свои рекомендации в апреле 2017 года относительно продления добровольного сокращения производства нефти в соответствии с Декларацией о сотрудничестве, чтобы обеспечить стабильность рынка. Это еще раз подтверждает решимость членов ОПЕК и не входящих в эту организацию государств продолжить сотрудничество на благо как производителей, так и потребителей, что неоднократно указывалось ранее.

MMK во главе со своим председателем Иссамом Аль-Марзуком, Министром нефти и Министром энергетики и водных ресурсов Кувейта, нанесли визит вежливости Эмиру Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаху и выразили ему и его правительству благодарность за поддержку и наставления, которые он оказал ОПЕК  накануне исторических решений организации, принятых в ноябре и декабре 2016 года, а также заверили его в своей решимости полностью и своевременно выполнить принятые решения.

Эмир приветствовал делегацию и выразил благодарность за оказанную Кувейту честь быть председателем министерского Мониторингового комитета, а также за проведение его второго заседания в Кувейте.

Компания: Министерство энергетики РФ

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