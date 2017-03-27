Александр Новак принял участие во втором заседании министерского Мониторингового комитета по отслеживанию выполнения обязательств по скоординированному сокращению добычи нефти

Под сопредседательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и Министра нефти Кувейта Иссама Аль-Марзука состоялось Второе заседание Министерского Мониторингового комитета (ММК) стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств по отслеживанию выполнения обязательств по скоординированному сокращению добычи нефти.



В мероприятии также приняли участие Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, Министр народной власти по вопросам нефти Венесуэлы Нельсон Мартинес, Министр нефти и газа Омана Мохаммед бин Хамад ар-Румхи, Министр нефти Ирака Абдель Карим Луэйби.



На заседании было объявлено, что в соответствии с отчетом Совместного технического комитета (СТК) за февраль 2017 года страны ОПЕК и не входящие в организацию государства продолжали придерживаться выполнения своих добровольных обязательств по сокращению добычи нефти.



ММК с удовлетворением отметил существенный прогресс в выполнении добровольно принятых на себя обязательств по сокращению добычи нефти и призвал всех участников добиться стопроцентного их выполнения. По состоянию на февраль 2017 года члены ОПЕК и не входящие в организацию страны добились уровня в 94 процентов от запланированного, что на 8 процентов больше, чем в январе 2017 года. Это свидетельствует о желании участников продолжить сотрудничество.



ММК отметил, что некоторые сезонные факторы, такие как сезонный спад спроса, ремонт нефтеперерабатывающих мощностей и повышение добычи странами, не входящими в ОПЕК, привели к некоторому росту запасов сырой нефти. В то же время отмечена ликвидация позиций финансовых игроков на рынке.



Тем не менее, окончание сезонных ремонтных работ в нефтепереработке, заметное замедление роста запасов в США, а также уменьшение количества плавучих нефтехранилищ окажут поддержку предпринятым позитивным усилиям по стабилизации рынка.



С учетом изложенного ММК рекомендовал Совместному техническому комитету и Секретариату ОПЕК пересмотреть условия нефтяного рынка и направить ММК свои рекомендации в апреле 2017 года относительно продления добровольного сокращения производства нефти в соответствии с Декларацией о сотрудничестве, чтобы обеспечить стабильность рынка. Это еще раз подтверждает решимость членов ОПЕК и не входящих в эту организацию государств продолжить сотрудничество на благо как производителей, так и потребителей, что неоднократно указывалось ранее.



MMK во главе со своим председателем Иссамом Аль-Марзуком, Министром нефти и Министром энергетики и водных ресурсов Кувейта, нанесли визит вежливости Эмиру Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаху и выразили ему и его правительству благодарность за поддержку и наставления, которые он оказал ОПЕК накануне исторических решений организации, принятых в ноябре и декабре 2016 года, а также заверили его в своей решимости полностью и своевременно выполнить принятые решения.



Эмир приветствовал делегацию и выразил благодарность за оказанную Кувейту честь быть председателем министерского Мониторингового комитета, а также за проведение его второго заседания в Кувейте.