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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Астраханский филиал МРСК Юга с начала года исполнил обязательства по 315 договорам на подключение к электросетям компании

Специалисты астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») за 2 месяца 2017 года исполнили обязательства по 315 договорам на технологическое присоединение к электросетям компании. Общая суммарная мощность, предоставленная компанией потребителям региона, составила 3 МВт.

Кроме этого, с начала года сотрудники астраханского филиала МРК Юга заключили около 500 договоров на техприсоединение общей мощностью 7 МВт. Большинство заявок поступило от физических лиц, мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт. На долю юридических лиц с мощностью электроустановок от 15 до 150 кВт и выше пришлось немногим более 20 обращений.

Среди заявителей текущего года такие крупные организации и предприятия как администрация МО «Красноярский район», ООО УСК "Стройкомплекс", АМО "Икрянинский район", ООО "Инвестиционная компания "Строитель Поволжья" с суммарной запрошенной мощностью около 1,4 МВт.

Всего в астраханском филиале МРСК Юга действует более 8,7 тысяч договоров на технологическое присоединение.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"
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