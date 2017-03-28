Астраханский филиал МРСК Юга с начала года исполнил обязательства по 315 договорам на подключение к электросетям компании

CABEX 2017
28 марта 2017, 11:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Специалисты астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») за 2 месяца 2017 года исполнили обязательства по 315 договорам на технологическое присоединение к электросетям компании. Общая суммарная мощность, предоставленная компанией потребителям региона, составила 3 МВт.
Кроме этого, с начала года сотрудники астраханского филиала МРК Юга заключили около 500 договоров на техприсоединение общей мощностью 7 МВт. Большинство заявок поступило от физических лиц, мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт. На долю юридических лиц с мощностью электроустановок от 15 до 150 кВт и выше пришлось немногим более 20 обращений.
Среди заявителей текущего года такие крупные организации и предприятия как администрация МО «Красноярский район», ООО УСК "Стройкомплекс", АМО "Икрянинский район", ООО "Инвестиционная компания "Строитель Поволжья" с суммарной запрошенной мощностью около 1,4 МВт.
Всего в астраханском филиале МРСК Юга действует более 8,7 тысяч договоров на технологическое присоединение.