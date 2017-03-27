Энергетики продолжают профилактическую работу в учебных заведениях Архангельской области

17 марта сотрудники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») провели два урока электробезопасности. Занятия «Подружись с электричеством» были организованы во 2 «Б» классе Вельской средней школы №2 и в 6 «А» классе Няндомской школы №7. Обучение прошли почти полсотни детей.



В ходе занятий специалисты использовали электронную презентацию, предупреждающие знаки и плакаты. Энергетики продемонстрировали школьникам спецодежду электромонтеров и средства индивидуальной защиты, объяснили правила безопасного обращения с электричеством в быту и на улице, рассказали на конкретных примерах как вести себя в ситуации угрозы поражения электрическим током.



На память сотрудники сетевой компании подарили детям тематические расписания уроков, гид #ЭлектробезопасноеСелфи и профилактические плакаты для оформления класса.



«Дети проявляли живой интерес к занятию, - рассказали энергетики. – Задавали вопросы, на которые мы подробно отвечали. В ходе занятия мы показывали как правильно обращаться с электрической розеткой и вилкой, объясняли почему нельзя приближаться оборванным проводам, как выходить из опасной зоны «гусиным шагом». Каждому ребенку особенно хотелось примерить каску, перчатки и боты. Педагоги отметили грамотный подход к организации занятия, интерактивность, наглядность, доступность. Нас уже пригласили и в другие классы. Рады, что наша профилактическая работа приносит пользу».



Напомним, занятия по безопасному обращению с электричеством в школах и детских садах энергетики уже несколько лет проводят в рамках корпоративной программы МРСК Северо-Запада по профилактике травматизма сторонних лиц. Материалы по электробезопасности для занятий с детьми, разработанные специалистами, размещены на портале «Подружись с электричеством». Родители, учителя и школьники могут найти здесь множество полезной информации, учебные видео и даже игры. Также на портале можно оставить заявку на проведение интерактивного урока.