Год с командой "Электропатруль" МРСК Центра и Приволжья

Год назад энергетики ПАО «МРСК Центра и Приволжья» запустили социально-образовательный проект по электробезопасности «Электропатруль», ставший частью непрерывной масштабной работы энергокомпании по предотвращению детского и подросткового травматизма на объектах сетевого комплекса.



Проект стартовал с онлайн площадки – образовательной группы «Электропатруль» в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/elektropatrul). Группа с контентом по электробезопасности для широкого круга пользователей содержит дидактические материалы, видео-, анимационные и аудиоролики для организации занятий с детьми и для личного просмотра.



Среди участников группы: дети, педагоги и родители, готовые к обмену мнениями и полезной информацией на тему электробезопасности. В течение 2016 года команда «Электропатруль» реализовала серию образовательных и тематических мероприятий в г. Нижний Новгород. Дважды на территории нижегородского торгового центра прошел «Выходной с командой «Электропатруль». Тематические локации, гигантская раскраска, шоу-программа, эстафеты и викторины на тему электробезопасности получили множество положительных отзывов от гостей праздника, как взрослых, так и детей.



Высокую оценку авторским обучающим проектам дали педагоги из детских садов и школ Нижнего Новгорода. «Нескучные уроки с командой «Электропатруль» для старших дошкольников и общешкольные дни электробезопасности «Живи без напряжения», объединили свыше 1,5 тыс. детей и подростков для изучения важных правил в форме игры, творческого конкурса и интеллектуального соревнования.



Очередной проект фестиваль «Электросмена» был реализован совместно с партнером – музеем занимательных наук «Кварки» (г. Нижний Новгород). Формат фестиваля в музее открыл новые возможности для поиска ответа на вопросы электробезопасности. Участники смогли не только узнать серьезные правила, но и получить объяснение опасности электротока с физической точки зрения на основе экспонатов. Традиционные интернет-конкурсы также стали частью работы команды «Электропатруль». В марте 2017 года в МРСК Центра и Приволжья стартовал VII детский межрегиональный интернет-конкурс по электробезопасности «Электрознания и призомания», в котором участникам предстоит пройти тест, сочинить стихи или частушки, придумать ребус, загадку или вопрос для викторины на тему конкурса.

Непрерывная работа по профилактике электротравматизма направлена не только на обеспечение технической безопасности энергообъектов (наличие замков, ограждений и предупреждающих знаков) и территорий детских учреждений (вынос ЛЭП), но и предусматривает масштабную информационную кампанию, призванную повысить уровень грамотности в вопросах электробезопасности и предупредить несчастные случаи.



Задача специалистов - объяснить максимальному числу несовершеннолетних, что соблюдение элементарных правил электробезопасного поведения может спасти им жизнь. В планах МРСК Центра и Приволжья - продолжение начатых успешных проектов и реализация новых. Энергетики убеждены, что работа по профилактике электротравматизма должна быть своевременной, масштабной и разноплановой.