Коми филиал "Т Плюс" готовится к приходу "большой воды"

CABEX 2017
28 марта 2017, 11:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: Т ПЛЮС
На всех ТЭЦ и предприятиях тепловых сетей филиала «Коми» Группы «Т Плюс», а также в ООО «Воркутинские ТЭЦ» продолжается подготовка к прохождению паводка. Обширная серия мероприятий призвана обеспечить надежную и безаварийную работу энергообъектов в период половодья.
Регулярная расчистка территорий от снега позволит не допустить попадания талых вод в подземные сооружения, каналы теплотрасс, кабельные коммуникации. Также повсеместно проходят диагностические осмотры зданий и сооружений, тепловых сетей, дренажных колодцев, тепловых камер и других мест, которые могут быть затоплены и подвержены размыву талыми водами.
На случай возможных чрезвычайных ситуаций в период активного таяния снега и выхода рек из берегов создаются запасы необходимых материалов, оборудования и спасательных средств. Подготовка техники и плановые инструктажи персонала о правилах безопасной работы – еще один ежегодный обязательный элемент противопаводковой стратегии.
Когда в Коми придет «большая вода», сотрудники компании установят круглосуточный мониторинг за гидрологической обстановкой. Особое внимание будет уделено работе насосных станций и гидротехнических сооружений. Все необходимые мероприятия по предотвращению и локализации возможных последствий паводка будут проводиться совместно с другими субъектами энергетики, мэриями, профильными органами исполнительной власти.