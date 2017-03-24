Комитет ГосДумы по энергетике планирует доработать так называемый законопроект "Об альтернативной котельной" ко второму чтению в апреле

24 марта Комитет рассмотрел рекомендации по итогам парламентских слушаний по реформе теплоснабжения, прошедших в рамках рассмотрения проекта федерального закона № 1086603-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения» в Государственной Думе. Этими рекомендациями Комитет намерен руководствоваться при работе над поправками к законопроекту.



Доработка документа будет направлена на устранение основных рисков, возникающих при внедрении новой модели централизованного теплоснабжения. Среди них риск необоснованного увеличения стоимости тепла, риск злоупотребления монопольным положением со стороны единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), риск возможного снижения качества и надежности теплоснабжения территорий при уменьшении государственного и муниципального контроля в данной сфере.



Комитет по энергетике рекомендует Правительству РФ провести уточненную оценку прогнозной цены «альтернативной котельной» для различных регионов и оценку экономических последствий при переходе на новую систему в крупных городах севера и востока страны; предусмотреть в законопроекте механизмы не повышения цены тепловой энергии для потребителя выше темпов инфляции или их ограничения по схеме «инфляция плюс» там, где они были явно занижены; более детально проработать механизмы противодействия возможным злоупотреблениям доминирующим положением со стороны ЕТО; включить в текст законопроекта раздел, содержащий четкие и ясные критерии и процедуры эффективного антимонопольного регулирования деятельности ЕТО в условиях его доминирующего положения; рассмотреть вопросы усиления роли регионального и муниципального уровня власти в контроле над обеспечением надежности и качества теплоснабжения, в том числе механизмы взаимодействия и ответственности ЕТО и муниципалитета в условиях чрезвычайных ситуаций.



Как отметил заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко, в ходе весьма детального многоступенчатого обсуждения новой модели централизованного теплоснабжения в ГосДуме большую часть наиболее серьезных расхождений в подходах заинтересованных сторон к сути законопроекта удалось привести к общему знаменателю. Председатель Комитета по энергетике Павел Завальный рассчитывает, что рабочей группе, созданной при Комитете, удастся подготовить законопроект к рассмотрению во втором чтении в апреле, и он будет принят Государственной Думой до конца весенней сессии.