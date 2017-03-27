 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Курский филиал МРСК Центра – партнер Всероссийского чемпионата по решению инженерных кейсов SWSU Case Championship 2017

Курский филиал МРСК Центра – партнер Всероссийского чемпионата по решению инженерных кейсов SWSU Case Championship 2017

28 марта 2017, 11:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУРСКЭНЕРГО

Обсудить на форуме

158 просмотров

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго выступил партнером Всероссийского чемпионата по решению инженерных кейсов SWSU Case Championship 2017, инициированного Правительством РФ с целью поддержки перспективной молодежи, популяризации инженерных, рабочих профессий. Финал кейс-чемпионата (секция «Электроснабжение и электроэнергетика») состоялся в Курске на базе Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) при поддержке крупных предприятий и администрации области.

На предварительном (заочном) этапе чемпионата, 26 команд из 12 вузов разных регионов России представили свои решения по производственным задачам, предложенным курскими предприятиями-партнёрами. Одно из заданий было разработано управлениями перспективного развития и технологических присоединений Курскэнерго, в соответствии с ним студенты должны были предложить схему электроснабжения микрорайона, выбрать оборудование, просчитать режимы работы с учетом категорийности потребителей, и все это – в строгом соответствии с технической политикой компании.

Экспертная комиссия оценивала соответствие решений заданным техническим параметрам, выбор оборудования, технико-экономическую эффективность.

В результате, для очного представления кейсов было отобрано семь команд из Москвы, Твери, Курска, Старого Оскола Белгородской области. Они защищали свои проекты перед комиссией, в состав которой входили специалисты Курскэнерго и других ведущих предприятий области, представители Центра инноватики и бизнес-инжиниринга, преподаватели кафедры электроснабжения ЮЗГУ.

В итоге победила команда ЮЗГУ «ReadyCase-One». Второе и третье места заняли представители Тверского государственного технического университета: команды «Система» и «Мощность». Победители и призеры чемпионата получили от организаторов дипломы и подарки, а также приглашения на стажировку.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!