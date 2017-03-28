МРСК Центра и Приволжья: свыше 40 тысяч потребителей будут подключены к сетям в 2017 году

CABEX 2017
28 марта 2017, 11:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
В этом году к сетям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» планируется подключить 41 452 энергообъекта заявителей. Плановый объем присоединяемой мощности составит 818 МВт.
Среди наиболее крупных потребителей, планируемых к присоединению: жилой комплекс «Окский берег» ООО «Капстройинвест» (24 МВт) в Нижегородской области; научно-промышленный комплекс по производству автобусов ООО «Бакулин Моторс Групп» (15 МВт) и кондитерская фабрика Ферреро ЗАО «ФЕРРЕРО РУССИЯ» (11 МВт) – во Владимирской; тепличный комплекс ООО «Агрокомплекс «Калужский» (9 МВт) - в Калужской области.
Технологическое присоединение - одно из приоритетных направлений деятельности компании, включающей полный комплекс мероприятий - от приема заявки и заключения договора до выполнения реконструкции и строительства энергообъектов (с выдачей полного комплекта документов на право получения услуги электроснабжения). Это позволяет не только подключать к электросетям компании десятки тысяч новых потребителей ежегодно, но и создавать благоприятные условия для развития бизнеса и улучшения инвестиционного климата в девяти регионах страны.
Напомним, что в 2016 году было исполнено 47 013 договоров, из них 88 % были заключены с населением, оставшиеся 12% - с организациями и предприятиями. Присоединенная мощность составила 1096,6 МВт.
Всю необходимую информацию по вопросам технологического присоединения к сетям компании можно узнать на корпоративном сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» www.mrsk-cp.ru в разделе «Потребителям», а также обратившись в офисы обслуживания потребителей компании или позвонив по единому круглосуточному бесплатному федеральному номеру 8 800 100 33 00.