Медведев подписал документы о создании ТОР в Дагестане и Пермском крае

CABEX 2017
28 марта 2017, 11:40
Рубрика: Россия
Метки: ТОР
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документы о создании двух новых территорий опережающего развития (ТОР) в Дагестане и Пермском крае.
"Мы продолжаем работу по поддержке моногородов, где сложилась непростая социально-экономическая ситуация. У нас, к сожалению, их много, этих городов. Для этого мы используем разные механизмы, в том числе и создание территорий опережающего развития. Я еще два документа подписал — о создании ТОР "Каспийск" и ТОР "Чусовой" в Пермском крае", — сказал он на совещании с вице-премьерами в понедельник, передает РИА Новости.
Медведев отметил, что у данных территорий не будет узкой специализации, там будут открываться предприятия разной направленности: производство пищевых продуктов, мебели, машин, оборудования, появятся тепличное хозяйство, гостиничные и оздоровительные комплексы и так далее.
"Это позволит диверсифицировать экономику городов Каспийск и Чусовского городского поселения, создать тысячи постоянных рабочих мест, и надеюсь, привлечь инвестиции", — добавил премьер.