Персонал "Липецкэнерго" отработал навыки организации аварийно-восстановительных работ в условиях полигона

CABEX 2017
28 марта 2017, 12:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛИПЕЦКЭНЕРГО, УЧЕНИЯ
Для подготовки к проведению массовых ремонтно – профилактических работ в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» были проведены учебные тренировки во всех 18 районах электрических сетей на тему: «Организация аварийно-восстановительных работ (АВР) в ночное время».
В период ежегодной ремонтной кампании значительно повышается уровень производственных рисков. В связи с этим тщательная подготовка персонала является одним из важнейших направлений работы по охране труда.
Оперативно-выездные бригады оттачивали свои навыки организации АВР по различным сценариям в условиях полигона. Участники обучения должны были осуществить противоаварийные тренировки в темное время суток, при ограничении временных рамок и неустойчивой радиосвязи.
Один из вариантов развития событий предполагал устранение последствий падения опоры в результате ее повреждения транспортным средством. По другому сценарию энергетики должны были ликвидировать последствия повреждения ледоходом опоры при паводке. Во всех случаях перед специалистами РЭС также стояла задача подключить резервный источник питания для организации снабжения электроэнергией социально-значимых потребителей на время устранения повреждений.
В рамках обучения персонала «Липецкэнерго» контролирующие лица, в состав которых входили начальники районов электрических сетей и начальники оперативно-технологических групп, оценили соблюдение правил охраны труда при подготовке бригад к замене изоляторов на опоре, устранению обрыва провода в пролете опор и при замене высоковольтных вставок силового трансформатора.
«Противоаварийные тренировки входят в комплекс мероприятий по подготовке к сезону массовых ремонтных работ. Они позволяют оценивать навыки персонала при необходимости оперативного принятия решений, повышать уровень ответственности в части охраны труда и готовиться ко всем непредвиденным обстоятельствам. Мы заведомо усложняем задачи, стоящие перед нашими работниками во время тренировки, как известно, тяжело в учении, легко в бою», - прокомментировал заместитель главного инженера «Липецкэнерго» по оперативно-технологическому и ситуационному управлению – начальник ЦУС Андрей Арапов.