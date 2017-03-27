Похищенное электричество

В январе-феврале текущего года энергетики ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в ГК «Россети») выявили на территории Московского региона более 500 случаев энерговоровства.



За первые два месяца года сотрудники МОЭСК составили 410 актов о безучетном потреблении электрической энергии на 161,2 млн кВтч и 96 актов о потреблении электрической энергии в отсутствии договора энергоснабжения на 2 млн кВтч. Общая стоимость выявленной «кражи» электроэнергии составила почти 10 млн рублей.



Энергетики не устают напоминать жителям столичного региона, что энерговоровство в разы дороже законного потребления электроэнергии. Те, кто своевременно не заключают договоры энергоснабжения, несмотря на предупреждения энергетиков, убеждаются в этом на личном опыте. Так, владельцу бытовки в Орехово-Зуевском районе предстоит заплатить 50 тыс. рублей всего за две недели бездоговорного электропотребления. Фактическое потребление данного объекта за тот же период обошлись бы владельцу примерно в 8 тыс. рублей. Но так как договора энергоснабжения нет, за «украденные» киловатты придется заплатить в 6 раз больше.



Жительница Серпуховского района также вовремя не позаботилась о надлежащем электроснабжении своего жилого дома. Договора энергоснабжения у нее не оказалось, что послужило поводом для составления акта бездоговорного потребления стоимостью более 113 тыс. рублей. Фактически потребленная электроэнергия за тот же период обошлась бы владелице дома в 6 раз дешевле - примерно в 18 тыс. рублей.



Остаться безнаказанными у нарушителей правил потребления электрической энергии нет никаких шансов. У столичных энергетиков накоплен большой опыт работы по выявлению и пресечению случаев незаконного электропотребления. И рано или поздно нарушение будет обнаружено. Помимо расчета энергопотребления, недобросовестным потребителям выписывают штраф в десятки тысяч рублей.