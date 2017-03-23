Ростех участвует в разработке "арктических" ГОСТов

CABEX 2017
28 марта 2017, 12:57
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕХ, АРКТИКА
Ростех принял участие в первом заседании технического комитета по стандартизации № 187 «О проведении исследований в полярных регионах», прошедшем 21 марта в Московской городской думе. Комитет сформирован в составе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Помимо Госкорпорации, в состав комитета входят более 40 организаций, в том числе научные, образовательные учреждения, интегрированные структуры и предприятия промышленности: АО «Росэлектроника», АО «Швабе», КРЭТ и многие другие. Секретариат Технического комитета № 187 ведет АНО НИЦ «Полярная инициатива».
Важность миссии технического комитета подчеркнул в своем приветственном слове специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в Арктике и Антарктике, первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров. Он отметил, что именно участникам технического комитета предстоит отвечать на вызовы, стоящие сегодня перед страной в области исследований в полярном регионе.
Участники заседания приняли решение актуализировать программу по формированию стандартов на 2016-2019 годы и составить план мероприятий по разработке в 2017-2018 годах проекта стандарта «ГОСТ Р Общие положения. Словарь терминов и определений в области полярных исследований».
Технический комитет ставит своей целью стандартизацию исследований и развитие присутствия России в полярных регионах. В рамках деятельности технического комитета планируется разработка и принятие ряда национальных стандартов, которые будут регулировать требования, предъявляемые к участникам полярных исследований, транспортным средствам и авиационной технике, используемой в регионе. Комитет определит требования по применению глобальных навигационных систем позиционирования и геоинформационных систем в полярном регионе, к мониторингу окружающей среды.