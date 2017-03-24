Светильники серии INSEL LED теперь работают при +60°С!

CABEX 2017
28 марта 2017, 10:18
Рубрика: Новости компаний
Метки: ФОРУМ ЭЛЕКТРО
Светильники INSEL LB LED, включающая в себя модификации для накладного (INSEL LB/S LED) и встраиваемого (INSEL LB/R LED) монтажа, предназначены для освещения производственных цехов с высотой потолков от 5 до 10 метров и подходят для замены приборов типа ГПП/ГВП 150, РПП/РВП 250, ГСП/РСП 250.
Расширение диапазона рабочих температур стало возможным за счет конструкции светильника с раздельным теплоотводом для светодиодных кластеров и драйвера, а также самого источника питания, рассчитанного на применение в тяжелых условиях эксплуатации.
|Код производителя
|Наименование товара
|1334000300
|INSEL LB/S LED 70 D120 5000K
|1334000310
|INSEL LB/S LED 70 D140 5000K
|1334000280
|INSEL LB/S LED 70 D65 5000K
|1334000290
|INSEL LB/S LED 70 D90x30 5000K
|1334000340
|INSEL LB/S LED 80 D120 5000K
|1334000350
|INSEL LB/S LED 80 D140 5000K
|1334000320
|INSEL LB/S LED 80 D65 5000K
|1334000330
|INSEL LB/S LED 80 D90x30 5000K
|1334000380
|INSEL LB/S LED 100 D120 5000K
|1334000390
|INSEL LB/S LED 100 D140 5000K
|1334000360
|INSEL LB/S LED 100 D65 5000K
|1334000370
|INSEL LB/S LED 100 D90x30 5000K
|1334000420
|INSEL LB/S LED 120 D120 5000K
|1334000430
|INSEL LB/S LED 120 D140 5000K
|1334000400
|INSEL LB/S LED 120 D65 5000K
|1334000410
|INSEL LB/S LED 120 D90x30 5000K