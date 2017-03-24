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Новости компаний

Светильники серии INSEL LED теперь работают при +60°С!

Светильники серии INSEL LED теперь работают при +60°С!

28 марта 2017, 10:18
Рубрика: Новости компаний
Метки: ФОРУМ ЭЛЕКТРО

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ФОРУМ ЭЛЕКТРО

Светильники INSEL LB LED, включающая в себя модификации для накладного (INSEL LB/S LED) и встраиваемого (INSEL LB/R LED) монтажа, предназначены для освещения производственных цехов с высотой потолков от 5 до 10 метров и подходят для замены приборов типа ГПП/ГВП 150, РПП/РВП 250, ГСП/РСП 250.

Расширение диапазона рабочих температур стало возможным за счет конструкции светильника с раздельным теплоотводом для светодиодных кластеров и драйвера, а также самого источника питания, рассчитанного на применение в тяжелых условиях эксплуатации.

Код производителя Наименование товара
1334000300 INSEL LB/S LED 70 D120 5000K
1334000310 INSEL LB/S LED 70 D140 5000K
1334000280 INSEL LB/S LED 70 D65 5000K
1334000290 INSEL LB/S LED 70 D90x30 5000K
1334000340 INSEL LB/S LED 80 D120 5000K
1334000350 INSEL LB/S LED 80 D140 5000K
1334000320 INSEL LB/S LED 80 D65 5000K
1334000330 INSEL LB/S LED 80 D90x30 5000K
1334000380 INSEL LB/S LED 100 D120 5000K
1334000390 INSEL LB/S LED 100 D140 5000K
1334000360 INSEL LB/S LED 100 D65 5000K
1334000370 INSEL LB/S LED 100 D90x30 5000K
1334000420 INSEL LB/S LED 120 D120 5000K
1334000430 INSEL LB/S LED 120 D140 5000K
1334000400 INSEL LB/S LED 120 D65 5000K
1334000410 INSEL LB/S LED 120 D90x30 5000K

Компания: АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО"

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