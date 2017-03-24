Светильники серии INSEL LED теперь работают при +60°С!

Светильники INSEL LB LED, включающая в себя модификации для накладного (INSEL LB/S LED) и встраиваемого (INSEL LB/R LED) монтажа, предназначены для освещения производственных цехов с высотой потолков от 5 до 10 метров и подходят для замены приборов типа ГПП/ГВП 150, РПП/РВП 250, ГСП/РСП 250.

Расширение диапазона рабочих температур стало возможным за счет конструкции светильника с раздельным теплоотводом для светодиодных кластеров и драйвера, а также самого источника питания, рассчитанного на применение в тяжелых условиях эксплуатации.