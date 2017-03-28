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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В 2017 году сотрудники астраханского филиала МРСК Юга проведут 900 измерений параметров качества электроэнергии

В 2017 году сотрудники астраханского филиала МРСК Юга проведут 900 измерений параметров качества электроэнергии

28 марта 2017, 10:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО

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В 2017 году специалисты астраханского филиала МРСК Юга (входит в группу компаний «Россети») организуют техническое обслуживание, калибровку и проверку более 4 тысяч измерительных приборов и средств измерений, проведут 900 измерений параметров качества электроэнергии.

Периодический контроль качества электрической энергии обеспечивает надежное и безопасное электроснабжение в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

В 2016 году для получения достоверных сведений о качестве электроэнергии специалисты астраханского филиала МРСК Юга подготовили и направили на поверку в аккредитованный центр стандартизации и метрологии региона около 1,2 тысяч приборов учета электроэнергии. На подстанциях и ключевых трансформаторных пунктах сотрудники энергокомпании провели 450 измерений параметров качества электроэнергии.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"
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