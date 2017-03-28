В 2017 году сотрудники астраханского филиала МРСК Юга проведут 900 измерений параметров качества электроэнергии

CABEX 2017
28 марта 2017, 10:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО
В 2017 году специалисты астраханского филиала МРСК Юга (входит в группу компаний «Россети») организуют техническое обслуживание, калибровку и проверку более 4 тысяч измерительных приборов и средств измерений, проведут 900 измерений параметров качества электроэнергии.
Периодический контроль качества электрической энергии обеспечивает надежное и безопасное электроснабжение в соответствии с ГОСТ 32144-2013.
В 2016 году для получения достоверных сведений о качестве электроэнергии специалисты астраханского филиала МРСК Юга подготовили и направили на поверку в аккредитованный центр стандартизации и метрологии региона около 1,2 тысяч приборов учета электроэнергии. На подстанциях и ключевых трансформаторных пунктах сотрудники энергокомпании провели 450 измерений параметров качества электроэнергии.