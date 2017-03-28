В Дагестане в списки на отключение от энергоснабжения попадают квартиросъёмщики

С наступлением весны энергетики управляемого МРСК Северного Кавказа Общества «Дагестанская сетевая компания» активно взялись за отключение злостных неплательщиков от электроснабжения. Один из таких рейдов прошел в Кизляре. Энергетики обесточили порядка 20 потребителей. Среди них как абоненты физического, так и юридического секторов.



Энергетики Кизлярских городских электрических сетей (ГорЭС) находятся среди территориальных подразделений «Дагестанской сетевой компании», показывающих положительную динамику в работе с потребителями – должниками. У них рекордное количество отозванных заявок по итогам февраля. Так, в минувший месяц от местного городского отделения ПАО «ДЭСК» поступило 232 заявки на отключение злостных неплательщиков (из них 73 – на абонентов юридического и 159 – на потребителей физического секторов). Энергетикам они задолжали более 10 млн рублей. Из любителей копить долги почти 72% заплатили по счетам сразу после получения уведомления о предстоящем обесточивании.



Но есть и оставшиеся 28% должников, которым неоднократные предупреждения, отключения и пеня за просрочку платежей уроком не становятся.



«В основном это квартиросъемщики, - рассказывает о проводимой работе начальник Кизлярских ГорЭС Камиль Гасанов. - Как показывает практика, найти собственника такого жилья бывает крайне сложно. Мало того, арендатор не имеет с квартиросъемщиком никаких договорных отношений, обязывающих оплачивать его коммунальные услуги. Получается, что воздействовать на подобных потребителей непросто».



Между тем специалисты «Дагестанской сетевой компании» в очередной раз предупреждают о серьезной ответственности за просрочку платежей за электроэнергию. Так, за 2-3 месяца просрочки пеня составляет 1/300 ставки рефинансирования, с 4-го месяца – 1/130 ставки (это 23% годовых). С каждым из должников проведена разъяснительная работа и особенно то, что грозит им за просрочку платежей.