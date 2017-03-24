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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Вторая ЛЭП 110 кВ переведена в кабельное исполнение в рамках реконструкции Московского шоссе

В Самаре в рамках расширения Московского шоссе завершена реконструкция второй линии электропередачи 110 кВ филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Самарские распределительные сети». ЛЭП 110 кВ Семейкино-1 переведена в кабельное исполнение и поставлена под рабочую нагрузку. В настоящее время электроснабжение жителей города осуществляется по новым кабельно-воздушным линиям.

Линия электропередачи 110 кВ Семейкино-1 проходила вдоль Московского шоссе и попадала в зону ремонта автомобильной дороги в рамках подготовки г.о. Самара к ЧМ-2018. Для расширения Московского шоссе, строительства боковых проездов, на которых расположится полоса для доступа к прилегающей территории и выделенная полоса для общественного транспорта, а также путепроводов тоннельного типа, была необходима реконструкция линий электропередачи с последующим переводом в кабельное исполнение. Семейкино-1 стала второй линией электропередачи вдоль Московского шоссе, которая переведена в кабельное исполнение и поставлена под рабочую нагрузку.

Благодаря тесному контакту энергетиков и Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области работы по реконструкции линий электропередачи были выполнены качественно и оперативно, а потребители не заметили текущих работ и продолжали получать качественное и надежное электроснабжение.

Ввод в работу обновленных линий электропередачи 110 кВ позволил приступить к демонтажу провода, изоляторов и существующих опор воздушных линий, попадающих в зону расширения Московского шоссе. Выполнить демонтаж планируется до конца марта.

Все работы ведутся подрядными организациями Министерства транспорта и автомобильных дорог в рамках ЧМ-2018 на участке от проспекта Кирова до АЗС №115. Допуск для работы в охранной зоне воздушных линий и контроль за реконструкцией энергообъектов осуществляется работниками «Самарских распределительных сетей».

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети"

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