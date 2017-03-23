Николай Никифоров принял участие в совещании руководителей отрасли связи государств-членов ЕАЭС

CABEX 2017
28 марта 2017, 12:31
Рубрика: В мире
Метки: МИНКОМСВЯЗЬ, ЕАЭС
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров принял участие в совещании руководителей органов государственной власти государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по вопросам информатизации и применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Участники обсудили согласованную политику в области информатизации и ИКТ, внедрение интегрированной информационной системы ЕАЭС и реализацию цифровой повестки.
Минкомсвязь России проводит работу по созданию национального сегмента интегрированной информационной системы ЕАЭС (ИИСС ЕАЭС). Эта система связывает между собой процессы взаимной и внешней электронной торговли всех участников союза и обеспечивает отслеживание товаров от момента пересечения границы ЕАЭС до их конечного потребителя. Уже обеспечено создание транспортной системы для реализации общих процессов ЕАЭС и функционирования национального сегмента Российской Федерации ИИСС ЕАЭС в целом.
«Сейчас интегрированная информационная система Евразийского экономического союза — это единая точка подключения информационных систем федеральных органов исполнительной власти государств ЕАЭС, “каркас” цифровой экономики евразийского пространства. Дальнейшее расширение и совершенствование системы позволит вовлечь в этот единый цифровой механизм все большее число элементов, процессов и субъектов», — отметил Николай Никифоров.
Министр подчеркнул важность совместной работы по формированию цифрового пространства ЕАЭС. В рамках заседания Евразийского межправительственного совета 7 марта 2017 года было принято решение о создании рабочей группы высокого уровня по подготовке основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. Создание нового рабочего органа было обусловлено тем, что цифровая повестка выходит за пределы ИКТ.
«Мы выступаем за проведение единой, согласованной политики в сфере развития цифровой экономики стран ЕАЭС. Российский рынок государственных закупок оценивается в 13 трлн рублей, и он, несомненно, должен представлять значительный экономический интерес для компаний государств-членов ЕАЭС», — заявил глава Минкомсвязи России.
Министр предложил участникам совещания рассмотреть возможность проработки вопроса о беспрепятственном электронном участии любых компаний евразийского экономического союза во всех государственных закупках на всей территории ЕАЭС.