 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: В мире

Николай Никифоров принял участие в совещании руководителей отрасли связи государств-членов ЕАЭС

Николай Никифоров принял участие в совещании руководителей отрасли связи государств-членов ЕАЭС

28 марта 2017, 12:31
Рубрика: В мире
Метки: МИНКОМСВЯЗЬ, ЕАЭС

Обсудить на форуме

133 просмотра

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров принял участие в совещании руководителей органов государственной власти государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по вопросам информатизации и применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Участники обсудили согласованную политику в области информатизации и ИКТ, внедрение интегрированной информационной системы ЕАЭС и реализацию цифровой повестки.

Минкомсвязь России проводит работу по созданию национального сегмента интегрированной информационной системы ЕАЭС (ИИСС ЕАЭС). Эта система связывает между собой процессы взаимной и внешней электронной торговли всех участников союза и обеспечивает отслеживание товаров от момента пересечения границы ЕАЭС до их конечного потребителя. Уже обеспечено создание транспортной системы для реализации общих процессов ЕАЭС и функционирования национального сегмента Российской Федерации ИИСС ЕАЭС в целом.

«Сейчас интегрированная информационная система Евразийского экономического союза — это единая точка подключения информационных систем федеральных органов исполнительной власти государств ЕАЭС, “каркас” цифровой экономики евразийского пространства. Дальнейшее расширение и совершенствование системы позволит вовлечь в этот единый цифровой механизм все большее число элементов, процессов и субъектов», — отметил Николай Никифоров.

Министр подчеркнул важность совместной работы по формированию цифрового пространства ЕАЭС. В рамках заседания Евразийского межправительственного совета 7 марта 2017 года было принято решение о создании рабочей группы высокого уровня по подготовке основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. Создание нового рабочего органа было обусловлено тем, что цифровая повестка выходит за пределы ИКТ.

«Мы выступаем за проведение единой, согласованной политики в сфере развития цифровой экономики стран ЕАЭС. Российский рынок государственных закупок оценивается в 13 трлн рублей, и он, несомненно, должен представлять значительный экономический интерес для компаний государств-членов ЕАЭС», — заявил глава Минкомсвязи России.

Министр предложил участникам совещания рассмотреть возможность проработки вопроса о беспрепятственном электронном участии любых компаний евразийского экономического союза во всех государственных закупках на всей территории ЕАЭС.

Компания: Минкомсвязь России

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!