CABEX 2017
29 марта 2017, 10:30
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в переговорах Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Ирана Хасаном Рухани. Стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономических и инвестиционных связей, в том числе в контексте реализации крупных совместных проектов в сфере энергетики и транспортной инфраструктуры.
Российская сторона подтвердила завершение внутригосударственных процедур по двум соглашениям, подписанным 13 декабря 2016 года в Тегеране, о предоставлении Ирану государственных экспортных кредитов. В частности, речь идет о финансировании строительства тепловой электростанции и электрификации железнодорожного участка «Гармсар – Инче Бурун».
Президенты акцентировали внимание на приоритетном характере сотрудничества в сфере атомной энергетики, выразили намерение оказывать всестороннее содействие реализации проекта по сооружению второго и третьего энергоблоков атомной электростанции «Бушер».
Особое внимание было уделено расширению сотрудничества в нефтегазовой сфере в области разведки, добычи, транспортировки углеводородного сырья. Стороны договорились продолжать конструктивное взаимодействие в рамках Форума стран – экспортеров газа, нацеленное на формирование справедливого баланса интересов производителей и потребителей газа, а также на более широкое применение этого экономически эффективного и экологически чистого ископаемого вида топлива в глобальном энергобалансе, в том числе в целях снижения выбросов парниковых газов.
Лидеры России и Ирана одобрили договоренности государств – членов ОПЕК и других нефтедобывающих стран, способствующие стабилизации глобального энергетического рынка и поддержанию инвестиционной привлекательности нефтяной отрасли.
По итогам переговоров подписан пакет документов о сотрудничестве в различных областях.
В частности, был подписан Меморандум о намерениях между Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством энергетики Исламской Республики Иран по сотрудничеству в сфере организации поставок электрической энергии из Российской Федерации в Исламскую Республику Иран. Документ призван создать правовые основы взаимодействия между Россией и Ираном в области поставок электроэнергии.
В области сотрудничества в сфере энергетики также были подписаны: