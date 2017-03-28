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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак принял участие в переговорах Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Ирана Хасаном Рухани

Александр Новак принял участие в переговорах Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Ирана Хасаном Рухани

29 марта 2017, 10:30
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в переговорах Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Ирана Хасаном Рухани. Стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономических и инвестиционных связей, в том числе в контексте реализации крупных совместных проектов в сфере энергетики и транспортной инфраструктуры.

Российская сторона подтвердила завершение внутригосударственных процедур по двум соглашениям, подписанным 13 декабря 2016 года в Тегеране, о предоставлении Ирану государственных экспортных кредитов. В частности, речь идет о финансировании строительства тепловой электростанции и электрификации железнодорожного участка «Гармсар – Инче Бурун».

Президенты акцентировали внимание на приоритетном характере сотрудничества в сфере атомной энергетики, выразили намерение оказывать всестороннее содействие реализации проекта по сооружению второго и третьего энергоблоков атомной электростанции «Бушер».

Особое внимание было уделено расширению сотрудничества в нефтегазовой сфере в области разведки, добычи, транспортировки углеводородного сырья. Стороны договорились продолжать конструктивное взаимодействие в рамках Форума стран – экспортеров газа, нацеленное на формирование справедливого баланса интересов производителей и потребителей газа, а также на более широкое применение этого экономически эффективного и экологически чистого ископаемого вида топлива в глобальном энергобалансе, в том числе в целях снижения выбросов парниковых газов.

Лидеры России и Ирана одобрили договоренности государств – членов ОПЕК и других нефтедобывающих стран, способствующие стабилизации глобального энергетического рынка и  поддержанию инвестиционной привлекательности нефтяной отрасли.

По итогам переговоров подписан пакет документов о сотрудничестве в различных областях.

В частности, был подписан Меморандум о намерениях между Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством энергетики Исламской Республики Иран по сотрудничеству в сфере организации поставок электрической энергии из Российской Федерации в Исламскую Республику Иран. Документ призван создать правовые основы взаимодействия между Россией и Ираном в области поставок электроэнергии.

В области сотрудничества в сфере энергетики также были подписаны:

  •     Меморандум о стратегическом сотрудничестве по электрификации железных дорог между Открытым акционерным обществом «Российские Железные Дороги» и «Железными дорогами Исламской Республики Иран»;
  •     Контракт на электрификацию железнодорожного участка Гармсар – Инче Бурун и поставку российского оборудования и локомотивов;
  •     Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в газовой сфере между Публичным акционерным обществом «Газпром» и Национальной иранской нефтяной компанией;
  •     Соглашение о конфиденциальности между Публичным акционерным обществом «Газпром» и Национальной иранской нефтяной компанией;
  •     Меморандум о взаимопонимании между Акционерным обществом «Росгеология» и Национальной иранской нефтяной компанией;
  •     Меморандум о взаимопонимании между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Организацией по атомной энергии Ирана в области транспортировки ядерных материалов.

Компания: Министерство энергетики РФ

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