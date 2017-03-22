Белгородэнерго, областной департамент образования и БГТУ им. Шухова объявляют о проведении конкурса "Энергия и человек"

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» совместно с областным департаментом образования и БГТУ им. В.Г. Шухова объявляет региональный детский конкурс по электробезопасности и энергоэффективности «Энергия и человек». Участие в состязании могут принять школьники в возрасте от 6 до 18 лет.



Конкурс проводится с 1 апреля по 25 ноября 2017 года в три этапа: на школьном, муниципальном и региональном уровнях. Чтобы дойти до финала, ребятам предстоит не только разработать проекты и провести исследования, но и публично защитить их перед аудиторией. Заявляться можно индивидуально или в группе во главе с руководителем.



Региональный этап, как и в прошлом году, пройдет на базе Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. Победители муниципального отбора в каждой из номинаций и возрастных групп соберутся в Белгороде в конце ноября. На этот раз защищать свои модели, схемы, проекты и исследования ребята будут перед строгим жюри в составе преподавателей вуза и профессиональных энергетиков. Победителями и призерами будут признаны те, кто наберет максимальное количество баллов. Награждение победителей состоится в декабре в центральном офисе филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по адресу: г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42.



Участие и победа в региональном этапе специализированного конкурса для школьников, интересующихся точными науками, дает дополнительные баллы при зачислении в Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем БГТУ им. В.Г. Шухова. Кроме того, лучшие работы учащихся 8-10 классов, по решению оргкомитета, могут претендовать на участие во Всероссийском конкурсе проектов «Сириус». В прошлом году свои проекты представили и защитили около 100 юных исследователей из 20 районов области. Более 30 вошли в число победителей и призеров. Напомним, школьный этап конкурса стартует 1 апреля.