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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Два жителя Яшалтинского района Калмыкии похитили восемь опор линии электропередачи

Два жителя Яшалтинского района Калмыкии похитили восемь опор линии электропередачи

29 марта 2017, 12:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛМЭНЕРГО

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Двоим жителям Яшалтинского района Республики Калмыкия грозит наказание по статье 158 УК РФ вплоть до лишения свободы за кражу восьми деревянных опор линии электропередачи.

23 марта 2017 года в полицию с заявлением обратился начальник Яшалтинского района электросетей калмыцкого филиала ПАО МРСК Юга (входит в группу компаний «Россети»). Он сообщил, что неизвестные лица демонтировали и похитили деревянные опоры с действующей линии электропередачи, расположенной на территории села Березовское. «По горячим следам» сотрудниками полиции были задержаны двое подозреваемых – местных жителей 1984 года рождения, которые признались в содеянном.

В погоне за наживой похитители не только нанесли урон электросетевому хозяйству района, но и подвергли себя опасности, поскольку, имея дело с действующим электрооборудованием, могли получить серьезные травмы.

Энергетики рассчитывают на бдительность и активную гражданскую позицию жителей республики. В Калмэнерго действует «телефон доверия» (8-84722) 4-41-25, позвонив на который можно сообщать об известных фактах и лицах, совершивших кражи электрооборудования. Возможно, ваш звонок не только предотвратит преступление, но и спасет чью-то жизнь. Также по этому номеру принимаются заявления и обращения о готовящихся или совершенных коррупционных правонарушениях в сфере электроэнергетики, а также информация о хищении электроэнергии. Анонимность заявителей гарантируется.

Компания: ПАО "МРСК Юга"
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