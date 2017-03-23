Два жителя Яшалтинского района Калмыкии похитили восемь опор линии электропередачи

CABEX 2017
29 марта 2017, 12:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛМЭНЕРГО
Двоим жителям Яшалтинского района Республики Калмыкия грозит наказание по статье 158 УК РФ вплоть до лишения свободы за кражу восьми деревянных опор линии электропередачи.
23 марта 2017 года в полицию с заявлением обратился начальник Яшалтинского района электросетей калмыцкого филиала ПАО МРСК Юга (входит в группу компаний «Россети»). Он сообщил, что неизвестные лица демонтировали и похитили деревянные опоры с действующей линии электропередачи, расположенной на территории села Березовское. «По горячим следам» сотрудниками полиции были задержаны двое подозреваемых – местных жителей 1984 года рождения, которые признались в содеянном.
В погоне за наживой похитители не только нанесли урон электросетевому хозяйству района, но и подвергли себя опасности, поскольку, имея дело с действующим электрооборудованием, могли получить серьезные травмы.
Энергетики рассчитывают на бдительность и активную гражданскую позицию жителей республики. В Калмэнерго действует «телефон доверия» (8-84722) 4-41-25, позвонив на который можно сообщать об известных фактах и лицах, совершивших кражи электрооборудования. Возможно, ваш звонок не только предотвратит преступление, но и спасет чью-то жизнь. Также по этому номеру принимаются заявления и обращения о готовящихся или совершенных коррупционных правонарушениях в сфере электроэнергетики, а также информация о хищении электроэнергии. Анонимность заявителей гарантируется.