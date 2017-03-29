Энергетики полностью восстановили электроснабжение в пострадавших районах Рязанской области

CABEX 2017
29 марта 2017, 10:41
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РЯЗАНЬЭНЕРГО
Сотрудники филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» минувшей ночью завершили восстановление сетей после технологических нарушений, вызванных неблагоприятными погодными условиями.
Напомним, работа по устранению последствий разгула стихии – порывистого ветра до 20 м/с и обильного мокрого снега - велась сетевиками в районах Рязанской области в течение всего дня. В первую очередь на резервные линии были переведены социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения. Ряд населенных пунктов был запитан от резервных источников системы электроснабжения.
Несмотря на высокий темп восстановительных работ, в течение суток регулярно поступали сообщения о вновь возникающих локальных технологических нарушениях на других участках электросетей.
Наиболее сложная ситуация складывалась в Сасовском районе, куда ночью были переброшены дополнительные силы филиала. Повреждения были зафиксированы на линиях электропередачи в труднодоступной болотистой местности. Добраться к месту проведения восстановительных работ энергетикам позволила специализированная высокопроходимая техника – ТРЭКОЛ. В темное время суток работа продолжалась с использованием осветительных приборов - «световых башен».
К настоящему моменту электроснабжение всех населенных пунктов в регионе восстановлено. Тем не менее, сотрудники предприятия продолжают вести усиленный мониторинг метеорологических условий и оперативной ситуации, в филиале сохраняется режим повышенной готовности.