Энерговор взялся за топор. За нападение на сотрудников "Челябэнерго" придется отвечать по закону

На жителя Агаповского района Челябинской области возбуждено Уголовное дело по ст. 119, ч. 1 Уголовного Кодекса РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».



09 марта 2017 г. во время планового рейда по выявлению фактов хищения электроэнергии бригада Магнитогорских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» обнаружила незаконное подключение по ул. Гагарина в поселке Приморский – «наброс» на воздушную линию электропередачи (ВЛ) 0,4 кВ. Техник вышел из автомобиля, чтобы сфотографировать факт незаконного подключения, а электромонтер приступил к демонтажу. В это время из дома выскочил человек с топором и напал на энергетиков: повредив лобовое стекло бригадной машины, стал угрожать физической расправой. Нападение на сотрудников энергокомпании при исполнении служебных обязанностей не сойдет хулигану с рук – уголовная ответственность по ст. 119, ч.1 предусматривает наказание вплоть до ареста на срок до шести месяцев и лишения свободы на срок до двух лет. А за неучтенное потребление электроэнергии и за самовольное подключение к электрическим сетям нарушителю грозит штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей.



Энергетики с горечью констатируют: их работа, связанная с высоким напряжением и потому постоянно сопряженная с опасностью, сегодня становится опасной вдвойне. Воруют не только электроэнергию, в последнее время в Челябинской области участились также случаи кражи проводов и другого оборудования с объектов электросетевого комплекса «Челябэнерго», что представляет особую социальную опасность. Злонамеренное разрушение энергообъектов негативно влияет на все сферы жизнедеятельности населения, являясь причиной нарушения энергоснабжения. Порой в зоне отключения оказываются больницы, детские сады и школы, насосные станции, котельные, промышленные предприятия и производства, целые населенные пункты.



С целью предотвращения случаев хищения электросетевого оборудования и других противоправных действий служба безопасности филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» разработала и реализует целый комплекс мер. Так, недавно в ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками службы безопасности «Челябэнерго» и уголовного розыска Агаповского района были установлены лица, совершившие хищение 95 м металлического уголка, являющегося конструкцией нижней части опоры ЛЭП. Кражу совершили трое жителей г. Магнитогорска 35, 37 и 46 лет, ранее судимые за аналогичные преступления. Часть похищенного была изъята в процессе проведения следственных действий. По данному факту следственными органами Агаповского района возбуждено уголовное дело по ст.158, ч.1 УК РФ.



Энергетики обращаются к жителям Челябинской области: не оставайтесь в стороне от существующей проблемы. Каждый может предотвратить аварийное отключение света в своем доме, оперативно сообщив энергетикам или полиции о происходящем хищении или действиях подозрительных лиц возле линий электропередачи и трансформаторных подстанций. Напомним, позвонив по телефону доверия «Челябэнерго» (351) 267-80-57 или по единому телефону Центра поддержки клиентов ОАО «МРСК Урала» 8-800-2501-220 (звонок бесплатный), вы можете сообщить о фактах преступлений или правонарушений в сфере электроэнергетики, попытках кражи оборудования линий электропередачи, подстанций, случаях безучетного потребления электроэнергии, а также о незаконном использовании должностными лицами энергокомпании своих полномочий.