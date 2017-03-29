К жителям Чувашии выехал мобильный офис ЧЭСК

CABEX 2017
29 марта 2017, 17:04
Рубрика: Энергетика
Метки: ЧУВАШСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
АО «Чувашская энергосбытовая компания» (дочернее общество АО «ЭСК РусГидро») будет обслуживать жителей населенных пунктов, территориально удаленных от межрайонных отделений, с помощью мобильного клиентского офиса на базе автомобиля Volkswagen Crafter 50.
Приём посетителей в мобильном пункте обслуживания ведут одновременно несколько сотрудников одного из межрайонных отделений (МРО) компании в зависимости от территории обслуживания. Программное обеспечение и техническое оснащение рабочих мест специалистов позволяет оказывать частным клиентам весь спектр услуг, как и в стандартном офисе обслуживания. Физические лица могут обратиться сюда для заключения или переоформления договора энергоснабжения, передачи показаний приборов учета, по вопросам расчетов и оплаты за электроэнергию и т.д.
Первый выезд мобильный офис совершил 23 марта к потребителям Новочебоксарского отделения, проживающим в Мариинско-Посадском районе. С 10 до 12 часов пункт обслуживания работал в д. Кугеево, с 13 до 15 часов – в с. Октябрьское. Жители района воспользовались возможностью передать показания приборов учета, оплатить потребленную электроэнергию, приобрести абонентские книжки, проконсультироваться по вопросам энергоснабжения. В дальнейшем план-график работы мобильного офиса будет размещаться в подразделе «Важные объявления и мероприятия» раздела «Частным клиентам» на сайте компании.
«Очное обслуживание потребителей – важная часть работы нашей компании, – отметил исполнительный директор АО «Чувашская энергосбытовая компания» Александр Гончаров. – Видно, что новая услуга пришлась по душе местному населению. В ближайших планах направить мобильный офис в другие населенные пункты республики».
Напомним, на сегодняшний день на территории Чувашии открыты и успешно функционируют ещё 10 дополнительных или выездных пунктов обслуживания ЧЭСК в городах Чебоксары, Козловка и Мариинский Посад, поселках Вурнары и Ибреси, селах Комсомольское, Моргауши, Шемурша, Яльчики, Янтиково. Клиентоориентированность и повышение доступности услуг компании способствуют открытию подобных офисов в других районах и городах республики.