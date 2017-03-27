Компания Belden представляет новые кабели для медиа-систем сверхвысокой чёткости в формате 4K

Компания Belden Inc., мировой лидер в области средств передачи сигнала для особо важных приложений, объявила о выпуске новых кабелей для медиа-систем сверхвысокой чёткости 4K, предназначенных для прокладки в системах воздушной вентиляции зданий марки 2183P (plenum) и в вертикальных стояках зданий марки 2183R (riser). Кабели типа 4K Ultra-High-Definition (UHD) Media уникальной компактной конструкции разработаны специально для передачи контента в формате 4K по стандарту HDBaseT на расстояние до 100 метров.

Новые кабели уже доступны на рынке и могут быть приобретены через официальных агентов по продаже компании Belden. Специалисты компании провели всестороннее тестирование систем передачи по стандарту HDBaseT в своём техническом центре для того, чтобы лучше понять, кабели с какими характеристиками наиболее подходят для широкополосных видеосистем формата 4К. Кабели типа Belden 4K UHD Media были разработаны для цифровых мультимедийных средств, основанных на технологии HDBaseT 5Play, при этом они могут взаимодействовать с оборудованием различных брендов. Новые кабели примерно на 25% компактнее, чем другие кабельные решения для стандарта HDBaseT, такие как, например, кабели категории 7A, поэтому при их прокладке происходит экономия пространства в стояках зданий, кабельных каналах и кабельных желобах. Кабельная конструкция, включающая прочный гофрированный экран из фольги и спиралеобразный дренажный проводник, исключительно гибкая и удобна в монтаже и прокладке.

Кабели типа 4K UHD Media изготовлены с использованием запатентованной компанией Belden технологии Bonded-Pair, обеспечивающей высокие электрические характеристики и стойкость к жёстким условиям эксплуатации с аудио-видео приложениями. Кабели выдерживают усилие натяжения 45 фунтов (20,4 кг), что намного превышает стойкость аналогичных сетевых кабелей, для которых типичное значение усилия натяжения составляет всего 25 фунтов (11,34 кг). Один общий экран из фольги обеспечивает 100-процентную защиту от шумовых помех и позволяет сократить время монтажа, так как отсутствует необходимость оконцевания индивидуально экранированных пар или оплётки. Кроме того, благодаря наличию всего одного общего экрана нет причин для беспокойства по поводу правильно выполненного заземления индивидуально экранированных пар к модульному штекеру, который не предназначен для кабельных конструкций этого типа. Для того чтобы ещё больше сократить время и расходы на монтаж, кабели типа 4K UHD Media могут быть оконцованы с применением модульных экранированных штекеров и разъёмов продуктовой линейки REVConnect компании Belden, при этом нет необходимости разделять соединённые пары. И, что ещё важно, использование продуктов серии REVConnect даёт уверенность в том, что монтаж выполнен правильно и соответствует надёжной передаче сигнала 4K по стандарту HDBaseT.



Спрос на средства связи более высокого уровня в аудио-видео отрасли в настоящее время распространяется шире, чем когда-либо. В результате возросла необходимость в высококачественных профессиональных кабельных системах и компонентах для таких систем, которые могут быть использованы для широкого спектра областей применения. Кабельные системы компании Belden для сферы средств вещания стали брендом, которому потребители и консультанты полностью доверяют. По мере того как эта отрасль адаптируется к IP-технологиям, компания Belden занимает выгодные позиции на рынках профессионального аудио и видео вещания, предлагая широкий ассортимент решений с использованием коаксиальных кабелей, волоконно-оптических кабелей, гибридных кабельных изделий, многожильных кабелей, различных средств обеспечения связи, включая соединители, кабельные сборки, панели, стойки и др.