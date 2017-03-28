Кубаньэнерго: "умные" счетчики помогают считать киловатты

CABEX 2017
29 марта 2017, 11:09
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
Еще более 150 «умных» счетчиков установлено потребителям Северского района Краснодарского края и Тахтамукайского района Адыгеи, входящих в зону обслуживания Краснодарского филиала ПАО Кубаньэнерго. За период реализации энергосервисных контрактов в Краснодарском энергорайоне смонтировано около 10 тысяч приборов учета нового поколения. До конца 2017 года энергетики планируют обеспечить такими счетчиками порядка шести тысяч жителей Динского, Северского и Тахтамукайского районов.
Работы выполнены подрядными организациями в рамках энергосервисных контрактов, без взимания платы с потребителей.
«Умные счетчики» имеют немало преимуществ с технической точки зрения. Система учета экономит электроэнергию, рассчитывая ее оплату по зонам суток. Новые счетчики можно запрограммировать на многотарифный учет и ночью платить за электроэнергию гораздо меньше, чем днем. Система может предотвратить пожар, связанный с коротким замыканием: она находит так называемые «токи утечки» и отключает электричество.
Показания счетчика снимаются дистанционно: системы «умного учета» представляют собой комплекс цифровых устройств, объединенных в единую сеть. Информация от потребительских приборов передается на главный сервер компании, с которого показания приборов передаются в энергосбытовые организации. Потребители избавляются от регулярных визитов инспекторов и контролеров.
Кроме того, при установке новых приборов выполняется замена ответвлений вводов к домовладениям. Энергетики применяют современный самонесущий изолированный провод. Он позволяет повысить качество и надежность поставляемой электроэнергии, защищает от поражения током.
Анализ потребления электроэнергии после установки приборов учета нового поколения подтверждает увеличение реализации электроэнергии.
Как отметил директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети Владимир Михайлов, «установка приборов учета нового поколения является действенной мерой в борьбе с безучетным потреблением электроэнергии. Сэкономленные средства позволяют в полной мере реализовать намеченные планы по ремонту и реконструкции электросетей в энергорайоне».