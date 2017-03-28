МОЭСК выявила бесхозные электросети на севере Московской области

CABEX 2017
29 марта 2017, 11:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК
Энергетики филиала ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») «Северные электрические сети» в ходе обследования выявили около 8 км бесхозных воздушных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 0,4-10 кВ и пять трансформаторных подстанций.
Объекты, которые не обслуживаются энергетическими организациями, выявлены в городских округах Долгопрудный и Лобня, поселке Марфино, деревнях Малое Ивановское, Юрьево, Фелисово, Николо-Прозорово, Ларево и Лысково. Их обнаружили в ходе совместных рейдов с представителями местных администраций. Задача таких рейдов, отмечает директор северного филиала Алексей Иржак, составить полный перечень бесхозных сетей. Следующий шаг – решение с муниципалитетами вопроса передачи бесхозных сетей на баланс компании.
В результате аналогичной работы в 2016 году, отметил Алексей Иржак, филиал принял на обслуживание более 43 км ЛЭП, 21 трансформаторную подстанцию суммарной мощностью 21320 кВА и общей балансовой стоимостью более 170 млн рублей. Консолидация электросетевых активов является важной производственной задачей и в 2017 году.
Бесхозные энергообъекты, которые функционируют без надлежащего обслуживания и ремонта, ставят под угрозу не только жизнь людей, но и бесперебойную работу электросетевого хозяйства. Принимая на баланс предприятия, энергетики МОЭСК обеспечивают безопасную и качественную эксплуатацию, а потребители получают надежное электроснабжение.
Информация о том, как передать электросети на баланс МОЭСК, размещена на сайте компании в разделе «Клиентам» http://www.moesk.ru/client/peredacha/. Получить ответы на вопросы можно по телефону «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70 (круглосуточно, звонок бесплатный).