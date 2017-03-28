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Отраслевые новости: Энергетика

МРСК Северного Кавказа автоматизирует учет обращений потребителей электроэнергии

МРСК Северного Кавказа автоматизирует учет обращений потребителей электроэнергии

29 марта 2017, 11:17
Рубрика: Энергетика
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

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С 24 марта 2017 г. в МРСК Северного Кавказа заработал автоматизированный модуль учета обращений, поступивших в корпоративный Контакт-центр компании, позвонив в который по бесплатному телефону 8-800-775-9112, можно проконсультироваться по вопросам: технологического присоединения, организации учета электроэнергии, оказания услуг по передаче электроэнергии, несоответствия качества электроэнергии, перерывов в электроснабжении.

С введением модуля работа операторов Контакт-центра по учету обращений, поступающих по телефону 8-800-775-9112, автоматизирована и позволяет регистрировать все поступившие обращения.

Операторы осуществляют ведение абонентской базы данных с внесением контактных данных, номеров лицевых счетов, тематикой обращений и возможностью привязки аудиозаписи звонка к каждому конкретному обращению.

Кроме того, работа модуля позволяет категорировать обращения территориально, тематически, отслеживать количество поступивших обращений, а также контролировать мероприятия, направленные на их решение.

Номер телефона Контакт-центра является единым для потребителей Республики Дагестан, Республики Ингушетии, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северной Осетии-Алании, Чеченской Республики и Ставропольского края.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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