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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Нижновэнерго": более 450 технических специалистов пройдут обучение в первом полугодии 2017 г.

Нижновэнерго: более 450 технических специалистов пройдут обучение в первом полугодии 2017 г.

29 марта 2017, 12:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО

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В период с января по июнь 2017 г., объявленного ПАО «Россети» Годом инженера, 468 технических специалистов филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» повысят свою квалификацию в профильных образовательных учреждениях.

Технические специалисты из всех девяти производственных отделений, а также из управления филиала «Нижновэнерго» будут обучаться с отрывом от производства в образовательных учреждениях России, осуществляющих подготовку энергетиков. В их числе образовательные учреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Чебоксар, Ижевска, Пензы, Кирова, Иваново, Химок, Набережных Челнов, Арзамаса, Дзержинска, Кстово, Выксы, Балахны. 111 сотрудников пройдут обучение в ЧОУ ДПО «Нижегородский учебный центр «Энергетик», который в настоящее время предлагает широкий выбор профильных образовательных программ, в том числе для работников технических подразделений.

Напомним, Год инженера ПАО «Россети» охватывает период с 1 июля 2016 г. по 30 июня 2017 г. Его цели: популяризация инженерных профессий, мотивирование работников электросетевого комплекса на повышение эффективности своей деятельности, а также привлечение талантливой молодежи в электросетевую отрасль.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"
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