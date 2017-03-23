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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Новая спецтехника для масштабных задач

Новая спецтехника для масштабных задач

29 марта 2017, 11:00
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУЗБАССЭНЕРГО-РЭС

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Энергетики приступили к реализации мероприятий в рамках соглашения, заключенного между администрацией Кемеровского области и ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») с целью повышения энергобезопасности региона и обновлению электросетевого комплекса. Первая партия специальной техники в количестве 17 единиц направлена в подразделения филиала «Кузбассэнерго – РЭС» для выполнения производственных задач.

Обновление автопарка - одно из направлений соглашения о взаимодействии между энергетиками и властями. Новые УАЗы, буроямы, высокопроходимые бригадные автомобили, трелёвочный трактор для расчистки просек помогут энергетикам в работе по повышению надежности электроснабжения кузбассовцев.

- Новая техника позволит нам оптимизировать процессы по производственной программе и оперативнее реагировать на нештатные ситуации. Именно этого ждут от нас потребители. Большой объем работ, который предстоит сделать, в том числе, с новой техникой, позволит значительно повысить надежность энергоснабжения жителей и предприятий, в первую очередь - угольных шахт и разрезов. В южном энергоузле на ВЛ 110 кВ предстоит смонтировать 370 км провода, 138 км грозотроса. Большое внимание будет уделяться реконструкции распредсетей 10-0,4 кВ, от которых получают электричество котельные и объекты ЖКХ. – рассказывает директор филиала «Кузбассэнерго – РЭС» Евгений Скляров.

Машины задействуют и в новом строительстве – установке опор для линий электропередачи, и монтаже провода на высоте, и в расчистке трасс ЛЭП, и в доставке бригад к местам производства работ. Вся техника оснащена современными системами управления, продуманной эргономикой, многофункциональностью. И что немаловажно – закуплена у отечественных производителей.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС"
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