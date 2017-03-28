ОДК приняла программу повышения энергоэффективности до 2020 года

CABEX 2017
29 марта 2017, 17:46
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕХ, ОДК, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех ввела в действие программу повышения энергоэффективности на 2017–2020 гг. (ППЭ-2020). Комплекс мероприятий ППЭ-2020 направлен на снижение энергозатрат при производстве продукции более чем на 7% относительно 2010 года.
ППЭ-2020 разработана на основе национальных требований к системам энергетического менеджмента (СЭнМ). С 2014 года в ОДК реализуется программа внедрения СЭнМ. На всех предприятиях холдинга созданы группы по энергетическому менеджменту, в работу которых входит реализация данной программы с учетом основных направлений деятельности, изложенных в энергетической политике ОДК.
«ОДК реализует задачи, являющиеся основополагающими для внедрения системы энергетического менеджмента, в частности: сбор и анализ данных об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) за период 2010–2016 гг.; принятие мер к повышению эффективности использования ТЭР через реализацию мероприятий ППЭ-2020; формирование единых требований к закупкам энергопотребляющего оборудования и к проектам модернизации зданий и сооружений, – рассказал заместитель генерального директора – руководитель дивизиона «Энергетические и промышленные программы» ОДК Сергей Михайлов. – Таким образом, системный подход к вопросам повышения эффективности использования энергоресурсов делает возможным формирование единого комплекса целей и задач СЭнМ, позволяет интегрировать их с целями и задачами других систем менеджмента в рамках единой системы управления холдингом».
Как одно из перспективных направлений в ППЭ-2020 обозначена необходимость перехода от закупки ТЭР у сетевых организаций к производству основного объема энергетических ресурсов (т.н. малая энергогенерация). При подтверждении экономической целесообразности подобных проектов такой подход позволит не только существенно сократить издержки холдинга на изготовление продукции, но и исключить ряд операционных затрат, требующих значительного отвлечения рабочих ресурсов, занятых в основном производстве.