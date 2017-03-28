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Отраслевые новости: Энергетика

Оказание платных услуг гражданам возможно только через офисы компании

Оказание платных услуг гражданам возможно только через офисы компании

29 марта 2017, 14:25
Рубрика: Энергетика
Метки: ДЭК

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Накануне жительница Владивостока стала жертвой мошенника, представившегося сотрудником ПАО «ДЭК» и предложившего платные услуги по замене прибора учета. По словам гражданки, аферист попросил за услуги по замене прибора учета две тысячи рублей, сославшись на акцию, которую якобы проводит энергокомпания. Растерянная горожанка на месте передала ему указанную сумму.

Дальневосточная энергетическая компания обращает внимание, на платной основе компанией оказываются услуги только в случае обращения в офисы по месту жительства абонента. Информацию обо всех акциях, проводимых компанией, потребители всегда могут узнать на сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru. При работе с гражданами все сотрудники компании имеют при себе удостоверение, подтверждающие их право представлять ПАО «ДЭК». А оплата оказанных компанией услуг производится строго через кассу с выдачей платёжного документа – чека или квитанции.

Компания: ПАО "ДЭК"
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