Парижское климатическое соглашение принесет мировому ВВП $19 трлн

Вышел доклад в котором рассматриваются преимущества выполнения Парижского климатического соглашения. Главные выводы: это приведет к увеличению мирового ВВП более чем на 25% к 2050 году и поможет сократить расходы на медицину и устранение последствий загрязнения атмосферы, пишет Electrek.



Доклад подготовлен по заказу правительства Германии Международным энергетическим агентством и Международным агентством по возобновляемым источникам энергии. При самом скромном раскладе, утверждают авторы доклада, мировой ВВП увеличится на $19 трлн к 2050, если правительства стран будут следовать климатическому соглашению. Для справки, по состоянию на 2015 год мировой ВВП находился на уровне $74,152 трлн.



В отчете указывается, что угольная энергетика должна достигнуть пика к 2020 году, а затем пойти на спад. Тем не менее, мировая энергетика по-прежнему сильно завязана на угле и процесс отказа от него следует ускорить. Поэтому авторы доклада призывают не ждать решений будущих правительств, а уже сегодня принимать законы и поощрять переход на экологически чистые источники энергии. Только в этом случае существенный рост мирового ВВП может стать реальностью.



Описанные в докладе выгоды будут достигнуты при текущем уровни инвестирования в энергетику, но при условии, что инвестиции будут перераспределены в пользу низкоуглеродных проектов. Не стоит увеличивать инвестиционный поток, нужно только перенаправить его из «грязных» проектов в «чистые».



Часть доклада посвящена электротранспорту — это тоже важная составляющая будущих прибылей. В этом плане развитие уже повернулось в нужном направлении, но необходимо его ускорение. К 2050 году более половины пассажиров и грузов должны перевозится электромобилями и другими видами электротранспорта. Авторы доклада отмечают, что одной из самых важных задач на пути декарбонизации автомобильного транспорта является массовое использование электрических грузовиков.



По данным ВОЗ, 7 млн человек в год умирает непосредственно из-за плохой экологии. Это приносит убыток в $5.3 трлн. Главное, что пытаются донести авторы доклада — не нужно ждать какого-то резкого технологического прогресса, чтобы начать менять ситуацию. Сегодня созданы все условия для того, чтобы реализовать нужные инициативы.



Источник: Хайтек.

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