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Отраслевые новости: Россия

Подписан Меморандум о взаимопонимании с Липецким государственным техническим университетом

Подписан Меморандум о взаимопонимании с Липецким государственным техническим университетом

29 марта 2017, 10:12
Рубрика: Россия
Метки: НАДЕЖНАЯ СМЕНА

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Фонд «Надежная смена» и Липецкий государственный технический университет подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Подписи под документом поставили ректор ЛГТУ Анатолий Погодаев и директор Фонда Артём Королев. Стороны договорились о совместных усилиях, ведущих к активизации творческой, познавательной и интеллектуальной инициативы молодежи и преемственности поколений в топливно-энергетическом и минерально-сырьевом секторах.

Подписание Меморандума стало логическим продолжением сотрудничества фонда и вуза в рамках Международного инженерного чемпионата «Case-in».

«Липецкий государственный технический университет принимает участие в Международном инженерном чемпионате «Case-in», и мы приветствуем возможность более тесного сотрудничества с университетом. Убежден, что впереди нас ждут новые эффективные проекты, направленные на развитие инженерной молодежи Черноземья», − отметил Артём Королев.

Компания: БФ "Надежная Смена"
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