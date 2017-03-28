Подписан Меморандум о взаимопонимании с Липецким государственным техническим университетом

CABEX 2017
29 марта 2017, 10:12
Рубрика: Россия
Метки: НАДЕЖНАЯ СМЕНА
Фонд «Надежная смена» и Липецкий государственный технический университет подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Подписи под документом поставили ректор ЛГТУ Анатолий Погодаев и директор Фонда Артём Королев. Стороны договорились о совместных усилиях, ведущих к активизации творческой, познавательной и интеллектуальной инициативы молодежи и преемственности поколений в топливно-энергетическом и минерально-сырьевом секторах.
Подписание Меморандума стало логическим продолжением сотрудничества фонда и вуза в рамках Международного инженерного чемпионата «Case-in».
«Липецкий государственный технический университет принимает участие в Международном инженерном чемпионате «Case-in», и мы приветствуем возможность более тесного сотрудничества с университетом. Убежден, что впереди нас ждут новые эффективные проекты, направленные на развитие инженерной молодежи Черноземья», − отметил Артём Королев.