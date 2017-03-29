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Отраслевые новости: Энергетика

Потребление электроэнергии в энергосистеме Приморского края в феврале 2017 года снизилось на 4,8 % по сравнению с аналогичным показателем 2016 года

Потребление электроэнергии в энергосистеме Приморского края в феврале 2017 года снизилось на 4,8 % по сравнению с аналогичным показателем 2016 года

29 марта 2017, 15:08
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

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По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Приморского края», в прошлом месяце потребление электроэнергии в Приморской энергосистеме составило 1258,6 млн кВт•ч, что на 4,8 % уступает уровню потребления февраля 2016 года.

Без учета объема потребления электроэнергии в ОЭС Востока за 29 февраля високосного 2016 года снижение объема электропотребления в феврале 2017 года в энергосистеме края составило 2,4 %.

В феврале 2017 года электростанции Приморья выработали 878,9 млн кВт•ч энергии – на 22,6 % меньше, чем годом ранее (без учета 29 февраля 2016 года снижение выработки составило 9,5 %).

За первые два месяца текущего года потребление в энергосистеме Приморского края составило 2704,9 млн кВт•ч, что уступает уровню аналогичного периода прошлого года на 2,2 % (без учета 29 февраля високосного года потребление снизилось на 0,6 %).

Электростанции региона за январь–февраль 2017 года выработали 1819,6 млн кВт•ч, это на 16,1 % меньше, чем за аналогичный период 2016 года (без учета дополнительного дня високосного года выработка снизилась на 14,7 %).

Разница между потреблением и выработкой на территории Приморского края покрывалась за счет перетоков электроэнергии и мощности по межсистемным линиям электропередачи из других энергосистем ОЭС Востока.

Компания: АО "СО ЕЭС"
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