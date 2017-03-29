Промышленность не ждет улучшения в марте

Несмотря на заявления главы Минэкономики Максима Орешкина о "нерепрезентативности" февральских данных Росстата о спаде промпроизводства, опросы промышленности указывают на слабеющую динамику выпуска и в марте. После того как индекс промышленного оптимизма ИЭП им. Е. Гайдара показал снижение (авторы исследования зафиксировали максимальный с мая 2014 года избыток запасов готовой продукции в обработке), опубликованный 24 марта индекс предпринимательской уверенности Росстата подтвердил заметную просадку настроений в обрабатывающих отраслях (см. график).



Статистики опрашивают руководителей 3,2 тыс. организаций (без малых предприятий) в добыче, обработке, обеспечении электроэнергией, газом и паром, кондиционировании воздуха. Заметим, что и в добыче, и в обработке в марте 2017 года баланс оценок респондентами портфеля заказов оставался отрицательным — минус 26% и 37% соответственно. Это чуть лучше, чем год назад,— минус 29% и 41% соответственно. Число пессимистов в отношении текущей экономической ситуации в добыче превышает число оптимистов на 6 процентных пунктов (п. п.), в обработке — на 7 п. п., а через полгода ее улучшения ожидают 29% и 32% опрошенных соответственно.



Мартовские опросы фиксируют загрузку мощностей в обработке на уровне 63%, а в добыче — 66%. При этом львиная доля респондентов (91% и 87% соответственно) считает, что такого уровня достаточно для удовлетворения спроса в ближайшие полгода, и только 11% и 9% полагают, что мощности избыточны. Последнее свидетельствует: бурного роста капвложений и занятости промышленность не ждет. Впрочем, индекс предложения инвесттоваров в феврале рос исключительно из-за наращивания импорта машин и оборудования (4,4% в месяц в январе-феврале 2017 года) благодаря укреплению рубля. Производство как машин и оборудования для внутреннего рынка, так и строительных материалов в начале года в целом стагнировало, отмечают авторы исследования.



Рост выпуска и связанный с ним устойчивый инвестиционный спрос, по мнению респондентов Росстата, ограничивают недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации и высокая налоговая нагрузка.



Источник: Коммерсант.

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