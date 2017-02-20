РУСАЛ расширяет на КАЗе производство продукции с добавленной стоимостью

CABEX 2017
29 марта 2017, 12:12
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РУСАЛ
ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUAL/RUALR), один из крупнейших в мире производителей алюминия, запустил в промышленную эксплуатацию прокатный стан «Properzi» на Кандалакшском алюминиевом заводе (КАЗ) в рамках проекта модернизации литейного отделения предприятия. Инвестиции в проект составили 19,8 млн долларов США.
Новое оборудование обеспечит выпуск до 50 тыс. тонн продукции с добавленной стоимостью (ПДС) в год. Запуск нового стана позволит выпускать семь новых для КАЗа типоразмеров катанки диаметром 9,5, 12, 14, 15, 19, 23 и 25 мм. До этого на заводе производилась продукция лишь одного размера – 9 мм. Также на КАЗе будет начато производство катанки из сплавов серий 1ххх, 6ххх и 8ххх.
Основными потребителями катанки КАЗа будут кабельные заводы на территории России и за рубежом.
«Запуск прокатного стана на Кандалакшском алюминиевом заводе является еще одним шагом в реализации стратегии РУСАЛа по увеличению продукции с добавленной стоимостью. В 2017 году планируется вывести завод на полную мощность, увеличив производство до 72,5 тыс. тонн, из которых 98,5% будет составлять ПДС», – отметил генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев.
В настоящее время на КАЗе реализуется инвестиционный проект по установке печей закалки, целью которого является дальнейшее расширение номенклатуры выпускаемой продукции.