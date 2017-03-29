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Отраслевые новости: Россия

Региональные технопарки получат из бюджета 6,8 млрд рублей

Региональные технопарки получат из бюджета 6,8 млрд рублей

29 марта 2017, 12:40
Рубрика: Россия
Метки: ТЕХНОПАРК

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств федерального бюджета на компенсацию затрат по созданию индустриальных парков и технопарков на 2017–2019 годы общим объемом 6,8 млрд руб.
 
Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина, пишет и-Маш.
 
«Подписанным распоряжением в перечень (проектов по созданию индустриальных парков и технопарков. — прим.) внесены изменения в части корректировки планируемого объема финансирования на эти цели», — уточняется в пояснительной записке.
 
Средства распределены на три года: в 2017 году будет выделено 3,1 млрд руб. девяти субъектам Федерации, в 2018 году — 2,6 млрд руб. семи субъектам, а в 2019 году — 1,1 млрд руб. пяти субъектам.
 
Крупнейшие компенсации получит Калужская область на создание и развитие индустриального парка «Ворсино» (1,4 млрд руб. в 2017 году) и «Росва» (636 млн руб. в 2018 году).

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