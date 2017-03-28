"Ростелеком" в Архангельске обеспечивает современными услугами связи Международный арктический форум

CABEX 2017
29 марта 2017, 15:29
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ
С 28 по 30 марта 2017 года «Ростелеком» обеспечит услугами связи Международный арктический форум «Арктика. Территория диалога», который пройдёт в столице Поморья – городе Архангельске.
Компания «Ростелеком» организовала основные и резервные высокоскоростные каналы передачи данных для площадок проведения форума. Организаторы, участники и гости мероприятий, проходящих в рамках форума, получат возможность пользования услугами местной, внутризоновой и междугородной телефонии, широкополосным доступом в интернет и «Интерактивным телевидением» в демо-зонах.
В рамках Международного арктического форума на территории Приморского района Архангельской области услугами связи также обеспечен Международный молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России». «Ростелеком» как универсальный оператор связи, реализовал сложное техническое решение для предоставления комплекса телекоммуникационных услуг. В соответствии с условиями заключенного контракта, для проведения всех запланированных мероприятий в рамках Международного молодежного образовательного форума, «Ростелеком» осуществил прокладку 3-х км волоконно-оптического кабеля связи, а также выполнил монтаж антенно-мачтовых сооружений с целью резервирования инфраструктуры связи по радиорелейной линии. Общая пропускная способность канала передачи данных составляет 1,5 Гбит/с, что позволяет полноценно функционировать лекториям, пресс-центру, а также организовывать аудио- и видеоконференции. Для оперативного общения развернута свободная зона Wi-Fi в соответствии с требованиями HOT SPOT.
Директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин отмечает: «Ростелеком», являясь единым поставщиком полного спектра цифровых услуг связи и сервисов на территории Архангельской области, имеет большой опыт и возможности для реализации подобного рода проектов. В кратчайшие сроки мы организовали полный доступ к услугам связи с учётом резервирования для Международного арктического форума согласно требованиям организаторов и построили сеть связи для Международного молодежного образовательного форума. Благодаря современным технологиям мы обеспечиваем передачу больших объёмов информации, он-лайн аудио и видеосвязь. Всё это позволит участникам мероприятий оперативно общаться и эффективно работать на протяжении всех дней форума».