Штаб ЭСК "Россетей": "В условиях непогоды энергетики ЦФО и ЮФО сработали крайне оперативно и высоко профессионально"

CABEX 2017
29 марта 2017, 16:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ
В результате непогоды, сопровождавшейся сильнейшими ветровыми нагрузками, 28 марта 2017 марта 2017 года в ряде регионов Центрального и Южного федеральных округов оказались повалены десятки деревьев и было оказано воздействие на стабильную работу энергооборудования в Тульской, Рязанской, Тамбовской и Ростовской областях, а также на территории Краснодарского края. Отмечались технологические нарушения на энергообъектах дочерних структур «Россетей».
Штаб электросетевого комплекса компании под руководством главного инженера «Россетей» Дмитрия Гвоздева незамедлительно взял ликвидацию последствий разгула стихии под свой контроль. В максимально сжатые сроки даже при сохранявшихся сложных метеоусловиях была организована работа бригад и развернуты резервные источники электроснабжения для оперативного возвращения электроснабжения социально значимым объектам и бытовым потребителям.
Слаженные действия энергетиков позволили за считанные часы устранить последствия непогоды и восстановить штатную работу как магистрального, так и распределительного сетевых комплексов. На устранение последствий непогоды ушло в разных субъектах федерации от 9 часов 20 минут в Ростовской области до 13 часов 30 минут в Тульской области. Среднее время восстановления электроснабжения потребителей составило около 2 часов.
«Несмотря на тяжелые погодные условия технические специалисты дочерних структур «Россетей» быстро и на высоком профессиональном уровне смогли устранить все технологические нарушения, значительно превзойдя все существующие временные нормативы. Проделанная работа в очередной раз продемонстрировала верность выбранной стратегии развития электросетевого комплекса и правильность подготовки персонала, а также полную укоплектованность энергетиков необходимыми средствами и спецтехникой», - заявил на итоговом заседании Штаба ЭСК «Россетей» Дмитрий Гвоздев.
Всего в работах по восстановлению нарушенного непогодой электроснабжения было задействовано 190 бригад в составе 525 человек, в распоряжении которых находилось 195 единиц спецтехники. Энергетики использовали 32 РИСЭ общей мощностью 700кВт.