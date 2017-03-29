Системный оператор и Ростехнадзор развивают взаимодействие в целях повышения надежной работы ЕЭС России

Директор по техническому контроллингу АО «СО ЕЭС» Павел Алексеев представил руководству Ростехнадзора и его территориальных органов предложения по совершенствованию совместной работы на прошедшем 22 – 23 марта совещании Ростехнадзора по итогам надзорной деятельности в электроэнергетике за 2016 год.



В совещании приняли участие заместители руководителей всех территориальных органов по энергетическому надзору, представители Минэнерго, других ведомств и организаций. Совещание прошло под председательством заместителя руководителя Ростехнадзора Александра Трембицкого.



Среди наиболее важных вопросов взаимодействия Росетехнадзора и Системного оператора Павел Алексеев в своем докладе отметил необходимость полноценного расследования причин аварий на объектах электроэнергетики, приведших к системным последствиям, нарушению управляемости объектами электроэнергетики или к разрушению основного оборудования и сооружений. Также в числе важнейших вопросов разработка и реализация достаточных противоаварийных мероприятий, направленных на недопущение аварий, и обеспечение обязательного выполнения технических условий и решений при присоединении новых и реконструированных объектов электроэнергетики к энергосистеме.



Павел Алексеев представил показатели аварийности на объектах электроэнергетики ЕЭС России в 2016 году и проанализировал их основные причины. Он отметил положительные результаты взаимодействия Ростехнадзора и Системного оператора по совершенствованию нормативного регулирования в сфере обеспечения надежности и безопасности функционирования ЕЭС России.



Директор по техническому контроллингу АО «СО ЕЭС» обратил внимание на имевшиеся недостатки в организации расследований причин аварий и подчеркнул необходимость уделять особое внимание территориальными органами Ростехнадзора расследованию аварий, приведших к разделению энергосистем на части и нарушению управляемости объектов электроэнергетики. Он поделился положительными результатами от проверок диспетчерских центров Системного оператора Ростехнадзором в 2016 году, а также предложил организовать совместную работу по совершенствованию порядка получения разрешений на ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов электроэнергетики.



Предложения Системного оператора были поддержаны руководством Ростехнадзора. В частности, отмечена целесообразность регламентации информационного взаимодействия в вопросах организации и расследования причин аварий в электроэнергетике, контроля выполнения противоаварийных мероприятий, обеспечения ввода в эксплуатацию новых объектов электроэнергетики и нормативного регулирования в интересах обеспечения надежного функционирования ЕЭС России.