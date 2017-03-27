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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты "Вологдаэнерго" завершили противопаводковые мероприятия в Великоустюгском районе

Специалисты Вологдаэнерго завершили противопаводковые мероприятия в Великоустюгском районе

29 марта 2017, 15:21
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО

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Специалисты производственного отделения «Великоустюгские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») завершили работы по подготовке к весеннему половодью.

«С начала февраля мы провели масштабную работу по установке ледозащитных сооружений для четырех опор воздушных линий электропередачи классом напряжения 35 кВ на участке Морозовица-Кузино, чтобы минимизировать случаи их повреждения, так как эти опоры находятся в пойме реки. Кроме того, мы заменили пять дефектных опор на данной линии, а точнее на участке, который входит в резервную схему электроснабжения городского поселения Кузино», - сказал директор ПО «ВУЭС» филиала «Вологдаэнерго» Владимир Мигальников.

Так же, в рамках противопаводковых мероприятий, энергетики подняли две трансформаторные подстанции, и выполнили строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения 4-х водомерных постов, которые находятся на берегах рек Сухона и Северная Двина.

По сообщениям Вологодского гидрометцентра вскрытие рек в Великоустюгском районе должно начаться второй декаде апреля. Уже сейчас в производственном отделении комплектуются бригады для оперативных выездов и осмотров электросетевых объектов. В их распоряжении находится вся необходимая спецтехника, материалы и инструменты.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Вологдаэнерго"
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